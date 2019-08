Van Dijk leva prêmio de melhor da Europa em 'prévia' da Bola de Ouro

Zagueiro holandês bateu Cristiano Ronaldo e Lionel Messi como melhor atleta da temporada europeia

Duante a cerimônia de sorteio dos grupos da Champions League ocorreu a entrega do prêmio do melhor jogador da temporada europeia em 2018/19. O vencedor foi o zagueiro do , Virgil Van Dijk, que bateu Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e ficou com o troféu.

No prêmio feminino, a lateral-esquerdo da e do , Lucy Bronze superou Ada Hegerberg e Amandine Henry e garantiu o prêmio de melhor jogadora da temporada.

O caso de Van Dijk parece apontar um caminho que pode ser seguido pela France Football, idealizadora do prêmio Bola de Ouro. O defensor holandês é um dos favoritos a conquistar o cobiçado troféu de melhor jogador do mundo. Além disso, ele também desponta como um dos favoritos à conquista do 'The Best', prêmio entregue pela FIFA.