Bola de Ouro 2019: favorito, quem sonha e os que correm por fora

Camisa 10 do Barcelona é o grande destaque da temporada, mas falhou na Champions League e na Copa América

A edição 2019 da Bola de Ouro marca exatos dez anos desde que o argentino Lionel Messi levou pela primeira vez o prêmio, em 2009, iniciando uma década de domínio absoluto ao lado de Cristiano Ronaldo.

As duas superestrelas somam cinco Bolas de Ouro cada, mas foram ofuscadas na temporada passada. Em 2018, o meio-campista Luka Modric foi eleito o melhor do mundo graças às atuações por e pela seleção da , no vice-campeonato histórico na última .

A disputa na atual temporada está aberta, mas Messi é o grande favorito. Há ainda quem sonhe com o prêmio depois de um bom ano, como Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé, e outros candidatos mais distantes do troféu. A Goal lista para você os principais candidatos à Bola de Ouro.

QUANDO A BOLA DE OURO É ENTREGUE?

Como de costume, a Bola de Ouro é entregue no fim do ano , depois de serem definidos os títulos da temporada 2018/19.

QUEM SÃO OS CANDIDATOS DE 2019?

FAVORITO



Em mais uma temporada inspirada, na qual recordes têm sido quebrados, Lionel Messi se credencia uma vez mais como grande favorito à conquista da Bola de Ouro. Contra ele está a derrota histórica na semifinal da para o : depois de dominar o jogo de ida marcando duas vezes na vitória de 3 a 0 sobre os Reds, o de Messi foi goleado por 4 a 0 no jogo de volta. Além disso, não conseguiu levar a à final da , ficando apenas com o terceiro lugar - partida em que foi expulso. Messi irá levar o troféu de melhor do ano mesmo após esses traumas? Ele ainda tem os recordes, os gols e o título de a seu favor.

QUEM SONHA



Kylian Mbappé se coloca como candidato a receber o prêmio. Apesar da eliminação do na Champions League, o atacante de 20 anos demonstrou protagonismo na equipe parisiense com a ausência de Neymar. Suas boas atuações e sua perseguição a Messi na Chuteira de Ouro são importantes trunfos.

Cristiano Ronaldo também está no páreo. Em seu primeiro ano como jogador da , o português não sentiu o peso de ter mudado de ares e se tornou o líder da equipe. A saída da Juventus da Champions, no entanto, deve pesar contra CR7, autor de um hat-trick histórico nas oitavas de final contra o . Também conta a favor o título da Liga das Nações com .

O Liverpool campeão europeu traz outros dois postulantes ao prêmio. Virgil van Dijk é um pilar da defesa do Liverpool e da seleção da , que se reformulou após a não-classificação para a última Copa do Mundo e foi até a final da Liga das Nações. Já o brasileiro Alisson ganhou a Luva de Ouro em Premier League, Champions League e Copa América, e o jornal italiano La Gazzetta Dello Sport defende que o goleiro esteja entre os concorrentes.

CORREM POR FORA



Frenkie de Jong é um exemplo claro de amadurecimento profissional. O meia de 21 anos vive ótima fase no , grande surpresa da Champions League, e já foi apresentado pelo Barcelona. Além disso, é lembrado com frequência por Ronald Koeman no processo de renovação da Laranja Mecânica.

Camisa 10 e outra peça importante da engrenagem do clube do Ajax, Dusan Tadic não sentiu o peso dos momentos decisivos e foi fundamental na chegada do clube até as semifinais da Champions League.

Raheem Sterling tem seu nome citado por Pep Guardiola frequentemente, e geralmente acompanhado de elogios. O atacante é destaque na temporada do em sua busca pela quádrupla coroa e tem tudo para incomodar os outros candidatos ao prêmio.

Sergio Agüero não se cansa de ser decisivo no esquema tático dos Citizens . O camisa 10 é a peça central do ataque e vive boa fase na . Bernardo Silva também fez temporada elogiada.

O Liverpool e seu bom jogo coletivo emplaca três nomes na lista: Roberto Firmino, Mohamed Salah e Sadio Mané dão dinamismo e alternativas ao ataque dos Reds . O trio se ajuda e eleva o nível do time entre os melhores clubes da Europa.

