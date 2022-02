Valencia x Barcelona: escalação, desfalques e mais da La Liga 21/22

O Valencia recebe o Barcelona na tarde deste domingo (20), no estádio Mestalla, a partir das 12h15 (de Brasília), pela 25ª rodada da La Liga.

Os mandantes estão na parte debaixo da tabela e querem somar pontos para seguir sonhando com uma vaga em uma competição europeia. Já o Barça entra em campo defendendo a sua posição no G-4.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Valencia vai a campo neste domingo sem poder contar com Cillessen e Gabriel Paulista, machucados.

💥 Último entrenamiento antes del #ValenciaBarça 💪



¡No te pierdas el 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐀𝐙𝐎 de mañana! 🦇🔵🔴



🔗 Entradas: https://t.co/7I0KNL8FgA pic.twitter.com/0guJwcRXy9 — Valencia CF (@valenciacf) February 19, 2022

No entanto, apesar da dupla, a equipe mandante não tem outros problemas e irá para o jogo com o que tiver de melhor.

O Barcelona, por sua vez, tem uma lista maior de baixas: Daniel Alves e Pique estão suspensos, enquanto Lenglet, Ronald Araujo, Memphis Depay, Ansu Fati, Sergi Roberto e Umtiti continuam no departamento médico.

Assim Xavi terá que mais uma vez analisar suas peças disponíveis.

.Possível escalação do Valencia: Mamardashvili; Correia, Comert, Diakhaby, Gaya; Foulquier, Soler, Moriba, Gil; Guedes, Duro.

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, E Garcia, Alba; F de Jong, Busquets, Pedri; Traore, Torres, Gavi.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Barcelona é favorito contra o Valencia nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 3,60 no triunfo dos mandantes, $ 3,50 no empate e $ 2,05 caso o Barça vença.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcado no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,80 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 12.

DESFALQUES

VALENCIA:

Cillessen e Gabriel Paulista: lesionados.

BARCELONA:

Ronald Araujo, Lenglet, Sergi Roberto, Memphis Depay, Ansu Fati e Umtiti: lesionados.

Daniel Alves e Pique: suspensos.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Valencia e Barcelona será transmitido ao vivo pela ESPN, na tv fechada, e pelo Star+, na internet, neste domingo. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.