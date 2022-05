Vai e vem: as mudanças que pode sofrer o elenco do campeão Manchester City

Com o título da Premier League 2021/22 conquistado no último domingo (22), o Manchester City já está pensando no que vem a seguir. Assim, as movimentações de mercado já começaram a acontecer no time inglês, que busca se manter no topo para a próxima temporada.

As expectativas para as idas e vindas de jogadores entre as temporadas são sempre grandes, e quando se trata de um dos times mais ricos do mundo e atual campeão nacional, a ansiedade dos torcedores cresce ainda mais. Assim, muitos olhares estão voltados para a janela de transferências do Manchester City, que já começou com tudo.

A primeira movimentação dos Citizens na janela já foi um feito e tanto: os ingleses superaram a concorrência de outros gigantes e acertaram a contratação de Erling Haaland. O atacante norueguês de 21 anos, por enquanto, foi o único negócio oficial do Manchester City, que pode acertar mais chegadas e, principalmente, saídas para a temporada de 2022/23.

O próprio treinador Pep Guardiola já disse que pretende que o clube faça mais contratações para a próxima temporada, ao mesmo tempo em que, no City, segundo fontes da ESPN, a expectativa também é por novos novos.

Quem chega

Erling Haaland

Getty Images

Ainda no começo de maio, o Manchester City, por meio de uma nota oficial, anunciou que chegou a um princípio de acordo com o Borussia Dortmund para a contratação de Haaland. Segundo a apuração do GOAL, o time inglês vai desembolsar cerca de 79 milhões de euros, e o contrato será válido até 2027.

Quem sai

Fernandinho

(C)Getty Images

A única saída certa, por enquanto, é a do brasileiro Fernandinho. Próximo do retorno ao Athletico-PR, não renovou seu contrato com o Manchester City, equipe que defendia desde 2013. No último jogo da temporada, que definiu o título inglês para os Citizens, o volante fez sua despedida do time, com direito a homenagens.

Quem pode chegar

Entre as expectativas do City estão a chegada de um meio-campista e um lateral-esquerdo, pelo menos, posições em que a equipe se vê mais deficitária - ainda mais com a saída de Fernandinho e o afastamento de Benjamin Mendy, e outras especulações de mercado que podem impactar o elenco de Pep Guardiola.

Além disso, alguns jogadores emprestados podem retornar à equipe a depender da avaliação de Guardiola.

Quem pode sair

Gabriel Jesus

Getty

O brasileiro pode ser mais um a deixar o City. Depois de seis anos na equipe, o atacante é especulado em outras equipes da Premier League, como Arsenal e Tottenham, mas ainda faz mistério com o futuro, que pode ser a sequência nos Citizens.

Bernardo Silva

Getty Images

Mesmo com mais uma boa temporada em 2021/22 e contrato até 2025, Bernardo Silva pode não seguir no Etihad Stadium. O português, em entrevista ao The Times, revelou que, em mais de uma oportunidade, já pensou em deixar a equipe inglesa a fim de ficar mais perto de sua família.

Ilkay Gündogan

Getty Images

O alemão, que tem Guardiola como seu grande admirador, tem contrato válido até 2023, e, por enquanto, não viu o City se movimentar para uma renovação. Enquanto isso, o Arsenal já observa o jogador, que parece certo para deixar Manchester em breve.

Raheem Sterling

Getty Images

O atacante, assim como Gündogan, também tem contrato apenas por mais um temporada e vê as conversas por renovação empacadas. Times da Inglaterra e de outras ligas já estão monitorando o jogador de 27 anos, que deve tomar uma decisão sobre seu futuro em breve.