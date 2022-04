Athletico intensifica negociação com Fernandinho; Petraglia centraliza as conversas

O Athletico-PR intensificou as tratativas para contar com Fernandinho ao fim de seu contrato com o Manchester City, que se encerra em 30 de junho de 2021, conforme apurado pela GOAL.

O volante de 36 anos já deixou clara a intenção de voltar ao clube que defendeu no início da carreira, entre 2002 e 2005, e o trata como prioridade para um acordo nos próximos meses.

Mais artigos abaixo

Fernandinho chegaria de forma gratuita ao Athletico-PR e com um contrato, no mínimo, até dezembro de 2023. A situação ainda é tratada de forma cautelosa nos bastidores. Ele aguarda o fim do vínculo com o Manchester City para sacramentar o futuro.

O presidente Mario Celso Petraglia é o responsável por negociar com o jogador e o seu estafe para sacramentar o retorno à Arena da Baixada. O dirigente optou por centralizar as tratativas com o veterano.

Fernandinho ainda desperta interesse de outros clubes do Brasil. No entanto, trata o Furacão como prioridade no mercado da bola. O seu desejo é voltar ao país para atuar pelo time que defendeu no início da carreira profissional.