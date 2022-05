Haaland é do Manchester City: veja valores e detalhes da contratação

Agora é oficial: Erling Haaland vai ser jogador do Manchester City na próxima temporada. O clube inglês anunciou que chegou a um princípio de acordo com o atacante após pagar sua multa rescisória junto ao Borussia Dortmund, onde atuou por dois anos e meio.

Através de um comunicado, o time inglês anunciou o acordo com o jogador: "O Manchester City pode confirmar que chegamos a um acordo de princípio com o Borussia Dortmund para a transferência do atacante Erling Haaland para o clube em 1º de julho de 2022. A transferência continua sujeita aos termos de finalização do clube com o jogador", dia a nota oficial.

No entanto, o jornal The Atletic divulgou que o atacante deve receber 585 mil euros por semana. Ou seja, 30,4 milhões de euros por ano. Com isso, o norueguês deve receber um dos maiores salários do time, ao lado de Kevin de Bruyne, conforme fontes disseram à GOAL.

Cobiçado por diversos times europeus, o atacante era um dos principais pedidos de Pep Guardiola após a saída de Sergio Aguero, em 2021, e a tentativa de contratação de Herry Kane, atacante do Tottenham, no verão europeu passado. Mesmo assim, Haaland teve seu nome ligado ao Real Madrid e Barcelona recentemente.

Haaland terá a oportunidade de se despedir do Borussia Dortmund no Signal Iduna Park, casa do time alemão. A equipe recebe o Hertha Berlim neste sábado (14), às 10h30 (de Brasília), pela última rodada da Bundesliga.

Em dois ano e meio no time alemão, o atacante marcou 85 gols em 88 jogos, com uma média de 0,96 por partida, tendo conquistado o título da Copa da Alemanha, em 2021.