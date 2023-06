Uruguai x Itália ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Mundial sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (11), pela grande decisão; veja como acompanhar na TV e na internet

Uruguai e Itália entram em campo na noite deste domingo (11), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Ciudad de La Plata, em Buenos Aires, pela final do Mundial sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Fifa+ e da CazéTV, no streaming.

O Uruguai chegou à sua terceira final do Mundial após ficar na segunda posição do grupo E, passando por Gâmbia (1 a 0) nas oitavas, Estados Unidos (2 a 0) nas quartas e Israel (1 a 0).

Já a Itália encerrou a primeira fase em segundo lugar no grupo D. Na sequência, eliminou Inglaterra (2 a 1), Colômbia (3 a 1) e Coreia do Sul (2 a 1).

Prováveis escalações

Uruguai sub-20: Randall Rodriguez; Rodrigo Chagas, Sebastian Boselli, Facundo Gonzalez, Alan Matturro; Fabricio Diaz, Damian Garcia, Franco Gonzalez, Juan de los Santos; Anderson Duarte, Andres Ferrari.

Itália sub-20: Sebastiano Desplanches; Mattia Zanotti, Daniele Ghilardi, Gabriele Guarino, Riccardo Turicchia; Cesare Casadei, Matteo Prati, Samuel Giovane; Tommaso Baldanzi; Francesco Esposito, Giuseppe Ambrosino.

Desfalques

Uruguai

Sem desfalques confirmados.

Itália

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 11 de junho de 2023

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Estádio Ciudad de La Plata - Buenos Aires, ARG