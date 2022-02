URT-MG x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

URT e Avaí se enfrentam nesta terça-feira (22), no Estádio Zama Maciel, a partir das 19h (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO URT-MG x Avaí DATA Terça-feira, 22 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Zama Maciel - Pato de Minas, MG HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (22), em Pato de Minas.

MAIS INFORMAÇÕES

A partida entre URT-MG x Avaí será realizada no Estádio Zama Maciel. O jogo é válido pela primeira fase da Copa do Brasil 2022.

Vindo de três empates consecutivos no Campeonato Mineiro, e primeira equipe fora da zona de rebaixamento, A URT atravessa um momento delicado na temporada, assim como o Avaí, que deixou o Z-2 do Campeonato Catarinense após a vitória sobre o Concórdia por 2 a 1.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Avaí

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Camboriú 1 x 0 Avaí Catarinense 17 de fevereiro de 2022 Avaí 2 x 1 Concórdia Catarinense 19 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Figueirense x Avaí Catarinense 26 de fevereiro de 2022 16h30 (de Brasília) Avaí x Hercílio Luz Catarinense 5 de março de 2022 16h30 (de Brasília)

URT

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Pouso Alegre 1 x URT Mineiro 16 de fevereiro de 2022 URT 0 x 0 América-MG Mineiro 19 de fevereiro de 2022

Próximas partidas