Universidad Católica-EQU e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (5), no Estádio Olímpico Atahualpa, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Universidad de Quito x Santos DATA Quinta-feira, 5 de maio de 2022 LOCAL Estádio Olímpico Atahualpa - Quito, EQU HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (5), no Estádio Olímpico Atahualpa.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da derrota para o São Paulo por 2 a 1, pelo Brasileirão, o Santos volta as atenções para a Copa Sul-Americana.

O Peixe já desembarcou em Guayaquil na terça-feira (3) e, para evitar os efeitos da altitude, o clube decidiu viajar para Quito apenas no dia da partida.

Preocupado com a maratona de jogos, o técnico Fabián Bustos deve mesclar a equipe. Assim, alguns jogadores nem viajaram para o Equador, como o goleiro João Paulo, o lateral-direito Madson, o zagueiro Maicon, o volante Rodrigo Fernández e os atacantes Léo Baptistão e Ricardo Goulart.

O Santos venceu a Universidad Católica-EQU por 3 a 2, de virada, pela segunda rodada do torneio. Atualmente, as equipes dividem a vice-liderança do Grupo C, com quatro pontos cada.

A campanha do Santos na Copa Sul-Americana 2022

Banfield 1 x 0 Santos - 5 de abril de 2022

Santos 3 x 2 Universidad Católica-EQU - 13 de abril de 2022

Unión La Calera 1 x 1 Santos - 28 de abril de 2022

Universidad Católica-EQU - 5 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)

Santos x Unión La Calera - 18 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)

Santos x Banfield - 24 de maio de 2022, às 19h15 (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Unión La Calera 1 x 1 Santos Copa Sul-Americana 29 de abril de 2022 São Paulo 2 x 1 Santos Brasileirão 1 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Cuiabá Brasileirão 8 de maio de 2022 18h (de Brasília) Santos x Coritiba Copa do Brasil 12 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

UNIVERSIDAD CATÓLICA-EQU

JOGO CAMPEONATO DATA Universidad de Quito 2 x 0 Banfield Copa Sul-Americana 28 de abril de 2022 Orense 1 x 0 Universidad de Quito Campeonato Equatoriano 1 de maio de 2022

Próximas partidas