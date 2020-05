Union Berlin x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Os bávaros entram em campo na tarde deste domingo (17), pela 26ª rodada da Bundesliga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após o período de paralisação devido à pandemia do coronavírus, o de Munique volta a campo neste domingo (17), às 13h30 (de Brasília), em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Union Berlin x Bayern de Munique DATA Domingo 17 de maio de 2020 LOCAL Stadion An der Alten Försterei - Berlim, ALE HORÁRIO 13h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS



Foto: Getty Images

Líder do Campeonato Alemão com 55 pontos, o Bayern de Munique quer se manter no topo da classificação e aumentar a vantagem sobre e .

Mais times

O técnico Hansi Flick não poderá contar com três jogadores importantes: Coutinho, Tolisso e Niklas Süle.

Por outro lado, o Union Berlin, que aparece na 11ª posição, com 30 pontos, terá quatro desfalques: Becker, lesionado, além de Friedrich, suspenso e Gogia e Malli, em recondicionamento físico.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba e Davies; Kimmich, Thiago, Müller; Gnabry, Coman e Lewandowski.

Provável escalação do Union Berlin: Gikiewicz; Hübner, Schlotterbeck, Subotic, Trimmel; Gentner, Andrich, Lenz; Ingvartsen, Bülter, Andersson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA 04 0 x 1 Bayern de Munique 3 de março de 2020 Bayern Munique 2 x 0 8 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern de Munique x Eintracht Bundesliga 23 de maio de 2020 13h30 (de Brasília) Borussia Dortmund x Bayern de Munique Bundesliga 26 de maio de 2020 13h30 (de Brasília)

UNION BERLIN

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Union Berlin DFB Pokal 4 de março de 2020 3 x 1 Union Berlin Bundesliga 7 de março de 2020

Próximas partidas