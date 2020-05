Onde assistir ao Campeonato Alemão ao vivo? Algum canal passa a Bundesliga?

A bola vai voltar a rolar na Alemanha depois da longa paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus

A Bundesliga é a primeira grande liga europeia que anunciou oficialmente a volta do futebol após o período de paralisação devido o coronavírus. A confirmação foi feita pela DFL (Liga Alemã de Futebol). Assim, o Campeonato Alemão volta com a disputa da 26ª rodada, sendo o Bayern de Munique o líder, com 55 pontos. e aparecem na sequência, com 51 e 50 pontos, respectivamente.

Abaixo, a Goal mostra para você como assistir a . Confira!

Mais artigos abaixo

ONDE ASSISTIR A BUNDESLIGA?

No , o Campeonato Alemão é transmitido pelo Fox Sports, na TV fechada. O canal transmite a liga até o fim desta temporada, uma vez que contrato de exibição termina após o fim dela.

Qual o canal do Fox Sports?

Disponibilidade por satélite

Claro TV - 73 e 573 (HD)

Oi TV - 113 e 163 (HD)

Sky - 194 e 594 (HD)

Vivo TV - 465 e 876 (HD)

Disponibilidade por cabo

Claro Net - 73 e 573 (HD)

Vivo TV - 573 (HD)

QUANDO VOLTA A BUNDESLIGA?



Foto: Getty Images

O Campeonato Alemão retornará no dia 16 de maio, com seis partidas, entre elas o clássico entre Borussia Dortmund e 04. Todas os jogos serão realizados com portões fechados.

Mais times

Todos os jogos ocorrerão com portões fechados. O governo alemão exigiu que, para que o campeonato seja iniciado, os atletas fiquem em isolamento total por pelo menos uma semana.

BUNDESLIGA: TABELA DE CLASSIFICAÇÃO