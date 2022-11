Tunísia x França: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Classificada às oitavas, França apenas cumpre tabela na última rodada da fase de grupos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Primeira seleção a garantir a classificação às oitavas de final, a França encara a Tunísia nesta quarta-feira (30), às 12h (de Brasília), pela última rodada do Grupo D da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da GloboPlay e do Fifa+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Na liderança isolada com seis pontos e 100% de aproveitamento no Mundial (goleou a Austrália por 4 a 1 na rodada de estreia e a Dinamarca por 2 a 1 na sequência), a França entrará em campo buscando garantir matematicamente a liderança da chave.

Para o confronto, o técnico Didier Deschamps pode mandar a campo um time misto, mas Mbappé pode seguir entre os titulares. O goleiro titular Alphonse Areola, com um problema nas costas, pode dar lugar a Steve Mandanda.

"Eles têm jogadores muito bons, e teremos que ter muito cuidado porque eles ainda têm uma carta para jogar. E para nós continua sendo uma partida da Copa do Mundo. Você tem que dar tudo com a camisa da seleção francesa. Queremos terminar a fase de grupos com uma vitória", afirmou Veretout.

Do outro lado, a Tunísia, com apenas um ponto, está na lanterna do grupo depois de empatar com a Dinamarca sem gols na estreia, e ser derrotada pela Tunísia por 1 a 0 na segunda rodada.

O técnico Kadri deve contar com um elenco totalmente apto para o confronto, com o goleiro reserva Bechir Ben Said voltando ao banco, após se recuperar de um desconforto, enquanto o segundo maior artilheiro da história da Tunísia (24 gols), Wahbi Khazri pode aparecer entre os titulares.

Escalações

Escalação do provável da Tunísia: Dahmen; Bronn, Talbi, Meriah; Kechrida, Skhiri, Laidouni, Abdi; Msakni, Sliti; Khazri.

Escalação do provável da França: Mandanda; Pavard, Konate, Varane, Camavinga; Guendouzi, Fofana; Coman, Griezmann, Mbappe; Thuram.

Desfalques

França

Alphonse Areola, com problema nas costas, é desfalque certo. Enquanto Kanté, Pogba, Nkunku e Karim Benzema e Lucas Hernandez, que rompeu o ligamento cruzado anterior na primeira rodada, estão fora.

Tunísia

Sem desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

A França é favorito contra a Tunísia nas odds do site de apostas esportivas da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,44 na vitória da seleção brasileira, $ 4,55 no empate e $ 8,00 caso a Tunísia vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,85 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 2,01 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas as equipes vão marcar, pagando-se $ 2,05 caso positivo, e $ 1,78 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo D

POS. TIME PTS V E D SG 1º França 6 2 0 0 4 2º Austrália 3 1 0 1 -2 3º Dinamarca 1 0 1 1 -1 4º Tunísia 1 0 1 1 -1

Veja a classificação completa da Copa do Mundo 2022

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da França na Copa 2022

Mbappé: 3 gols

Giroud: 2 gols

Rabiot: 1 gol

Artilheiros da Tunísia na Copa 2022

Nenhum gol marcado

Tunísia e França: Participações em Copas

A Tunísia está na sua sexta Copa do Mundo, a segunda consecutiva, mas nunca avançou da fase de grupos. Seu principal feito histórico aconteceu logo na estreia do Mundial, em 1978, quando foi a primeira seleção da África a vencer um jogo de Copa. Na ocasião, derrotou o México por 3 a 1.

Já a França, atual campeã, disputa a sua

17ª Copa do Mundo, ficando fora apenas das edições de 1950, 1962, 1970, 1974, 1990, 1994. Os Blues levantaram o troféu em 1998 (quando venceu o Brasil por 3 a 0), e em 2018 ao derrotar a Croácia por 4 a 2.





Quando é?