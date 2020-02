Tradição, Jesualdo e necessidade: a base segue forte no Santos

O Peixe foi o clube que mais utilizou sua base nos últimos anos e, apesar de queda brusca em 2019, 2020 promete uma nova onda

Pense em um clube brasileiro famoso pela sua capacidade de revelar jogadores de futebol e será impossível não listar o no seu Top 3 particular. Muitos irão listar o no topo, e é difícil contestar.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Afinal de contas estamos falando do clube que nas últimas décadas revelou grandes jogadores: Diego Ribas e Robinho, Neymar e Ganso, Elano, Gabigol. E que recentemente vendeu o jovem Rodrygo por 45 milhões de euros para o , onde o garoto de 19 anos já tem espaço no time principal comandado por Zidane.

Mais times

Volte ainda mais no tempo e você verá um time que, em 1978, consagrou pela primeira vez o termo “Meninos da Vila” ao ser o primeiro a levar o Peixe a levantar títulos após o fim da Era Pelé... e a Era Pelé em si.

“O dia mais feliz da minha vida. Com 16 anos realizei o sonho de estrear pelo profissional deste clube no qual estou desde os 10. O sonho continua". O sonho realizado em 2017 realmente continuou. E que seja assim sempre, @RodrygoGoes. É só o começo! ⚡ #ObrigadoRayo pic.twitter.com/vUme3NGZ8V — Santos Futebol Clube (@SantosFC) June 12, 2019

Revelar grandes jogadores é uma tradição constante ao Alvinegro Praiano – tanto que hoje existe até uma brincadeira com a palavra “raio”, que dizem não cair duas vezes no mesmo lugar mas que volta e meia é disparado em forma de bons atletas formados na Vila Belmiro.

Clube que mais usou a base de 2015 a 2019 no

Nos últimos 5 anos, o SANTOS foi o clube brasileiro que mais utilizou jogadores da base no profissional, seguido por ATHLETICO-PR e FLUMINENSE.



Confira o nosso relatório completo sobre as categorias de base no Brasil em: https://t.co/Bz1AEwkswj pic.twitter.com/0lfT1IkzG4 — Pluri Consultoria (@pluriconsult) February 4, 2020

Por isso não chega a surpreender a liderança do Santos como clube que mais utilizou atletas de sua base, de 2015 a 2019, segundo estudo recente publicado pela Pluri Consultoria. A pesquisa levou em conta a minutagem destes jogadores em todas as competições disputadas: o Peixe lidera com uma porcentagem de 39.6% no uso de seus garotos.

Queda forte em 2019

O SANTOS foi o clube brasileiro que mais ofereceu oportunidades aos atletas da base para atuarem no profissional nos últimos 5 anos, mesmo com a queda significativa de 2018 para 2019.



Confira o relatório completo sobre as categorias de base no Brasil em: https://t.co/Bz1AEwkswj pic.twitter.com/sqrWvmM3hJ — Pluri Consultoria (@pluriconsult) February 5, 2020

Mas a última temporada ficou marcada por uma queda considerável no aproveitamento dos jogadores de base na Vila Belmiro. Ainda segundo o estudo da Pluri, de 2018 a 2019 a queda foi de quase 23% (saiu de 45,5% para 22,9%). De acordo com levantamento feito pelo site Footstats, levando em conta o Brasileirão de 2019, o Santos foi apenas o 13º que mais utilizou jovens atletas na competição – com destaque para Kaio Jorge e Taílson, ainda que muito pouco.

A queda pode ser explicada pela saída de Rodrygo, que já tinha status de titular, para o Real Madrid. Dentro do time base que era usado por Sampaoli, as únicas revelações do Peixe eram Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique - Pituca passou pela base, mas já havia jogado profissionalmente antes.

Perspectiva para 2020

Entretanto, tudo leva a crer que em 2020 o Santos irá voltar a apostar em jogadores oriundos de sua base. Principalmente pela necessidade, uma vez que, assim como outros vários de nossos clubes, passa por dificuldades financeiras. A utilização maior dos Meninos da Vila foi também uma das promessas feitas por Jesualdo Ferreira em sua chegada ao Peixe.

“Há excelentes jogadores na base e temos que trabalhar de forma diferente. Não vou dizer como é, mas o clube tem essa perspectiva e vai contar comigo”, disse o treinador português em sua apresentação.

Kaio Jorge, Tailson, Sandry, Marcos Leonardo e Renyer (todos jogadores de ataque) inicialmente foram os jovens que mais chamaram a atenção de Jesualdo.

“É na experiência em conjunto que os jogadores poderão provar que são bons. Esse é o desejo da torcida, ter sempre jogadores da formação”, complementou o técnico em sua apresentação.

Seja por tradição, necessidade ou pela promessa de Jesualdo, a expectativa é que em 2020 o Santos volte a utilizar mais jovens criados em sua base.