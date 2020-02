Soteldo cobra Santos e fala em "responsabilidade econômicas" não cumpridas

O atacante tem proposta do Atlético-MG e diz que permanência no Peixe depende de alguns fatores

O atacante do , Yeferson Soteldo, deu uma entrevista exclusiva ao UOL Esporte na qual pede que o presidente do , João Carlos Peres, honre os compromissos financeiros que assumiu.

Na mira do , Soteldo disse na entrevista que sua permanência no Santos depende de alguns fatores, entre eles o cumprimento do que ele chama de “responsabilidades econômicas”.

Segundo o UOL Esporte, o Santos deve ao atacante direitos de imagem, além de comissões a seus agentes. No entanto, a alta cúpula do clube negou que o jogador receba direito de imagem.

Além disso, o venezuelano também pede para ser mais valorizado, uma vez que jogadores pouco utilizados ou fora dos planos do clube, como Bryan Ruiz, Cueva e Uribe, têm salários maiores do que o dele.

Segundo a reportagem do UOL, Soteldo está feliz no clube, porém decepcionado com os atrasos. O próprio jogador agradeceu ao time e à torcida: “Estou extremamente agradecido com toda a torcida do Santos, é espetacular. O ano passado foi um torneio maravilhoso para mim, para minha família e para o clube, agradeço por todo o carinho e respeito com que me tratam”.

A proposta do pelo atacante é de R$ 51 milhões, o que faria com que o Santos, por conta de uma cláusula de contrato, fosse obrigado a comprar os 50% do jogador que ainda pertencem ao Huachipato.