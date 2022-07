Tottenham x Sevilla: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece neste sábado (16), pelo amistoso; veja como acompanhar na TV e na internet

Tottenham e Sevilla se enfrentam neste sábado (16), no Big Bird Stadium, a partir das 6h (de Brasília), pelo amistoso. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após golear o K-League XI por 6 a 3, os Spurs se preparam para encarar os espanhóis, que farão o seu primeiro amistoso neste sábado.

Para o confronto, o técnico Antonio Conte segue sem contar com Yves Bissouma e Fraser Forster, que testaram positivo para a Covid-19.

Do outro lado, o Sevilla não conta com Jules Kounde, recentemente operado para tratar uma hérnia, enquanto Rony Lopes e Oussama Idrissi também estão ausentes.

Prováveis escalações

Possível escalação do Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Sanchez; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Richarlison, Kane, Filho.

Possível escalação do Sevilla: Dmitrovic; Navas, Rekik, Marcao, Acuna; Jordan, Delaney, Rakitic; Lamela, Mir, Ocampos.

Desfalques da partida

Tottenham:

Yves Bissouma e Fraser Forster: Covid-19.

Sevilla:

Jules Kounde: hérnia.

Quando é?

JOGO Tottenham x Sevilla DATA Sábado, 16 de julho de 2022 LOCAL Big Bird Stadium - Suwon, Coreia do Sul HORÁRIO 6h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Tottenham

JOGO CAMPEONATO DATA Middlesbrough 1 x 0 Tottenham Copa da Inglaterra 1 de março de 2022 Tottenham 6 x 3 K-League XI Amistoso 13 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Rangers x Tottenham Amistoso 23 de julho de 2022 11h (de Brasília) Tottenham x Roma Amistoso 30 de julho de 2022 15h15 (de Brasília)

Sevilla

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 1 x 0 West Ham Liga Europa 10 de março de 2022 West Ham 2 x 0 Sevilla Liga Europa 17 de março de 2022

Próximas partidas