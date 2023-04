Tottenham Hotspur x Manchester United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (27), pela 33ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Nesta quinta-feira (27), em partida válida pela 33ª rodada da Premier League, o Tottenham recebe o Manchester United em Londres, no Tottenham Hotspur Stadium, às 16h15 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Tottenham aparece na quinta posição da tabela da Premier League, com 53 pontos conquistados através de 16 vitórias, cinco empates e 11 derrotas. A equipe londrina vem de uma goleada sofrida diante do Newcastle pelo placar de 6 a 1, e quer dar uma resposta jogando dentro de casa.

O Manchester United está na 4ª colocação, com 18 resultados positivos, cinco empates e sete vezes em que acabou superado. Uma vitória do United seria um grande impulso para as esperanças do clube de na briga por uma vaga direta à próxima edição da Champions League, já que abririam nove pontos de vantagem para os Spurs na tabela de classificação do Campeonato Inglês.

Prováveis escalações

Tottenham: Lloris; Porro, Romero, Dier, Perisic; Hojbjerg, Skipp, Kulusevski, Danjuma; Kane, Son.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Malacia; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst.

Desfalques

Tottenham

Clement Lenglet, Rodrigo Bentancur, Emerson Royal, Yves Bissouma, Ryan Sessegnon e Ben Davies, lesionados, estão fora.

Manchester United

Lisandro Martínez, Raphael Varane, Tom Heaton, Alejandro Garnacho e Donny van de Beek estão no departamento médico.

