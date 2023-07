Tottenham consulta Arthur Cabral, e Fiorentina quer € 40 milhões por venda

Spurs avaliam a contratação de um substituto para a vaga de Harry Kane, que está na mira do Bayern; Arthur Cabral também interessa ao Al-Hilal

O Tottenham, da Inglaterra, fez uma consulta sobre a situação de Arthur Cabral na Fiorentina, da Itália. Os britânicos avaliam a contratação do brasileiro de 25 anos em caso de saída de Harry Kane, na mira do Bayern de Munique, da Alemanha. Os italianos pedem € 40 milhões (R$ 212 milhões) pelo centroavante, como soube a GOAL.

Até o momento, houve apenas uma sondagem dos Spurs sobre a situação do centroavante, que tem passagens por Ceará e Palmeiras no Brasil. O contato foi feito com o empresário do atleta, Paulo Pitombeira. O clube ainda tem outros nomes para suprir a saída do atleta.

Arthur Cabral, no entanto, não é a única opção para a vaga de Harry Kane. Ainda há outros nomes avaliados pela diretoria para o setor. O Tottenham só deve avançar por um jogador após o desfecho da negociação envolvendo Harry Kane. A informação sobre o interesse no atacante foi inicialmente divulgada pelo jornal Daily Mail e confirmada pela GOAL.

Os Spurs ainda podem ter a concorrência do Al-Hilal, da Arábia Saudita, em uma eventual tentativa de contratação do brasileiro de 25 anos. O clube fez consulta sobre a situação do atleta, mas não enviou uma proposta formal pela contratação.

Arthur Cabral tem multa rescisória de € 80 milhões (R$ 424,5 milhões) e contrato até 30 de junho de 2026 na Fiorentina. Desde que chegou ao Estádio Artemio Franchi, em janeiro de 2022, ele disputou 65 partidas, com 19 gols e três assistências.