Torcedores da Lazio esfaqueiam dois do Celtic antes de jogo; entenda

Antes da partida entre Lazio e Celtic na Liga Europa, ultras italianos acabaram esfaqueando dois fãs escoceses

Cada vez mais, as tensões entre torcedores da e do esquentam mais. Nesta última quinta-feira, às vésperas do duelo entre as equipes pela Liga Europa , válido pela quarta rodada da competição, o conflito chegou às vias de fato, e ultras italianos esfaquearam dois fãs escoceses.

Na primeira partida entre as equipes, disputada em 24 de outubro, já houveram conflitos: um grupo de ultras da Lazio fizeram saudações racistas nas ruas de Glasgow; em retaliação, a Green Brigade, torcida organizada do Celtic, estendeu um bandeirão com uma ilustração de Benito Mussolini morto, que falava para os fãs fascistas do clube italiano "seguirem seu líder.".

Celtic FC v Lazio 24-10-19 pic.twitter.com/3iRh8NbBJL — ULTRAS (@fotos_ultras) October 24, 2019

O Estádio Olímpico já estaria parcialmente fechado neste duelo diante do Celtic, devido a outro incidente racista oriundo da torcida do Lazio, também na , contra o . Além dos setores que ficarão fechados, o clube foi punido em 20 mil euros.

O esfaqueamento dos torcedores incendeia ainda mais um confronto que já vem carregado de combustível, depois de mais um escândalo racial que envolve torcedores italianos .

Não é a primeira vez que ultras da Lazio tem esse comportamento racista neste ano, e o clube já pode ser considerado reincidente. Depois do ocorrido na partida entre Bulgária e , quando torcedores búlgaros fizeram saudações nazistas, a Uefa prometeu que iria ser mais dura com estes escândalos . Bom, agora a entidade terá uma chance de provar que falou a verdades.