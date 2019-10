Bulgária x Inglaterra: caso de racismo rende dois jogos a portões fechados para a seleção principal

Punição aos torcedores búlgaros vale já para a próxima rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2020; uma multa também foi aplicada

A UEFA divulgou nesta terça-feira, 29 de outubro, a punição à Bulgária pelas manifestações racistas contra os jogadores negros da , na partida que os ingleses venceram por 6 a 0. A partida foi válida pelas Eliminatórias da de 2020.

Ao contrário do que se imaginava, a punição foi nada grave para os bulgaros. Além de uma multa de 75 mil euros (R$ 332 mil), o país jogará com os portões fechados a próxima partida das eliminatórias e terá apenas um segundo sem torcida em caso de reincidência pelos próximos dois anos. A Bulgária, com apenas 3 pontos no Grupo A, não tem mais chances de classificação.

Durante o jogo entre Bulgária e Inglaterra, muitas manifestações racistas foram ouvidas nas arquibancadas - e até saudações nazistas. O jogo teve que ser paralizado por duas vezes até que os gritos diminuíssem. Mas durante o jogo ouviu-se vaias aos jogadores negros ingleses. Raheem Sterling, um dos principais alvos dos bulgáros, foi o principal jogador da goleada, marcando dois gols.