Tombense x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (29), pela 21ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Tombense e Sampaio Corrêa entram em campo nesta sexta-feira (29), no estádio Soares de Azevedo, a partir das 15h30 (de Brasília), pela 21ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Em casa, a Tombense busca mais uma vitória para dar sequência à sua boa campanha na Série B. A equipe mineira está na sexta posição, com 32 pontos. Everton Galdino e Joseph estão suspensos, enquanto Keké retorna.

Além disso, Ednei e Igor Henrique estão recuperados de lesão e foram liberados pelo departamento médico. Já Deivid segue fora.

O Sampaio Corrêa vai a campo nesta sexta-feira querendo um triunfo para continuar sonhando em se aproximar do G-4. A Bolívia Querida, sétima colocada, com 28 pontos, não tem problemas no elenco e deve repetir a escalação do último jogo.

Prováveis escalações

Possível escalação do Tombense: Felipe Garcia; Diego Ferreira, Marcondes, Roger Carvalho e Manoel; Rodrigo, Zé Ricardo e Nenê Bonilha; Jean Lucas, Keké e Ciel.

Possível escalação do Sampaio Corrêa: Gabriel Batista, Mateusinho, Allan Godói, Nilson Junior, Pará, André Luiz, Ferreira, Rafael Vila, Pimentinha, Ygor Catatau e Gabriel Poveda.

Desfalques da partida

Tombense:

Everton Galdino e Joseph: suspensos.

Sampaio Corrêa:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Tombense x Sampaio Corrêa DATA Sexta-feira, 29 de julho de 2022 LOCAL Estádio Soares de Azevedo, Muriae - MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Andrade (DF) e Hugo Correa (GO)

Quarto árbitro: Murilo Junior (MG)

VAR: Gilberto Junior (PE)

Últimos resultados e próximos jogos

Tombense

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 0 x 0 Tombense Série B 25 de julho de 2022 Tombense 1 x 0 Criciúma Série B 19 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Tombense Série B 6 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Tombense x Vila Nova Série B 9 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Sampaio Corrêa

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 4 x 1 Sport Série B 22 de julho de 2022 Londrina 1 x 0 Sampaio Corrêa Série B 19 de julho de 2022

Próximas partidas