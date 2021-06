Thiago Silva renova com Chelsea: veja tempo de contrato e outros detalhes

O zagueiro chegou aos Blues em 2020 e foi parte importante do time que conquistou a Liga dos Campeões

A excelente temporada que fez com a camisa do Chelsea em 2020/21, além do título da LIga dos Campeões, rendeu a Thiago Silva uma renovação de contrato com os Blues. O vínculo que acabaria agora vai se estender por mais um ano.

Thiago Silva chegou ao Chelsea em setembro de 2020, após não ter seu contrato renovado pelo PSG, time que passou oito temporadas defendendo. Prestes a fazer 36 anos quando chegou à Inglaterra, o zagueiro assinou um vínculo apenas ao final da temporada 2020/21

O casamento entre Thiago e o Chelsea, porém, deu certo. O zagueiro fez uma grande temporada pelos Blues e foi parte fundamental na conquista da Champions League, apesar de ter deixado o campo cedo durante a final. E as boas aparições agradaram o clube e os torcedores.

O contrato se encerraria no final de junho, porém, foi renovado. Nesta sexta-feira (4), o clube anunciou a renovação do vínculo do zagueiro, que agora fica no clube por mais uma temporada, até o final de 2021/22.

“Quando trouxemos Thiago Silva no verão [europeu] passado, sabíamos que estávamos adicionando um jogador de classe mundial ao time. Thiago mostrou devidamente a todos no Chelsea a sua imensa qualidade ao longo desta temporada e teve uma grande influência para nós dentro e fora do campo”, disse Marina Granovskaia, diretora dos Blues, ao site oficial.

“Dissemos quando ele assinou contrato da primeira vez que esperávamos que Thiago acrescentasse novos troféus à sua lista impressionante de homenagens, e ele fez exatamente isso com nosso sucesso na Liga dos Campeões. Esperamos agora que ele continue exatamente da mesma maneira no próximo ano”, completou a dirigente.

Aos 36 anos, Thiago fez 34 partidas com a camisa do Chelsea na temporada e marcou dois gols. Ao lado de seus companheiros de zaga, formou a defesa menos vazada da Liga dos Campeões, além de garantir o título, brigar na Premier League e chegar à final da Copa da Inglaterra.

Além do zagueiro, o treinador Thomas Tuchel e o centroavante Olivier Giroud também renovaram seus contratos com o Chelsea.