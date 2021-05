Por que Thiago Silva foi substituído na final da Champions League?

O zagueiro brasileiro não chegou a completar o primeiro tempo da decisão entre Manchester City e Chelsea, mas pôde comemorar no fim

Thiago Silva é um dos principais destaques do Chelsea nesta temporada 2020-21, a sua primeira pelo clube londrino. Titular absoluto do time treinado por Thomas Tuchel, o brasileiro conquistou a sua primeira Champions League – um ano após ser vice com o PSG.

Em campo, no entanto, a sua participação na final contra o Manchester City não chegou a ter nem 45 minutos. Thiago Silva acabou tendo que ser substituído por Tuchel aos 39’ depois de sentir uma lesão muscular. Com a camisa encobrindo os rostos e enxugando suas lágrimas, o defensor deixou o campo substituído por Christensen quando o duelo ainda estava empatado sem gols. Já das arquibancadas o zagueiro comemorou o gol marcado por Kai Havertz ainda no primeiro tempo.

Esta foi a terceira lesão sofrida por Thiago no curso de sua temporada atual pelo Chelsea, sendo a segunda por razões musculares. Aos 36 anos, o brasileiro – convocado por Tite para a estreia do Brasil nas eliminatórias, convocação que agora passa a ficar em dúvida com a possibilidade do corte – disputou 34 partidas pelo Chelsea e tornou-se o jogador mais velho a defender os Blues em uma final europeia.