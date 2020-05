La Liga prepara retorno do futebol com testes diários para Covid-19 e treinos individuais

A expectativa da entidade é que os jogos possam ser retomados em junho

Com os números de casos ativos do coronavírus Covid-19 começando a cair na , já começa a se debater uma possível retomada do futebol no país. Nesta segunda-feira (04), a divulgou o protocolo que irá seguir para que as competições possam retornar.

Desde que o Governo espanhol abrandou as restrições sobre treinos individuais, neste último sábado (02), a entidade que organiza o esporte no país já começou a se preparar para retomar as atividades. Nada de imediatismo, no entanto: os procedimentos durarão quatro semanas, no mínimo, até que a bola possa rolar.

À medida em que os órgãos de controle da Espanha começam a diminuir a quarentena, aos poucos, a decisão da La Liga cria expectativas que a temporada de 2019-20 consiga ser terminada dentro de campo, diferente do que aconteceu em países como França, Holanda e Bélgica.

"A crise teve um impacto profundo em cada um de nós. O retorno do futebol é um sinal de que estamos progredindo. A saúde de todos é o mais importante, então criamos um protocolo de segurança para nos proteger. Não existe precedente, mas esperamos voltar em junho e terminar a temporada." declarou Javier Tebas, presidente da La Liga.

Mesmo após a liberação para treinos individuais, eles ainda não estão garantidos para esta semana: primeiro, a liga irá se certificar que todos os clubes tem instalações adequadas, e irá conduzir uma palestra sobre os protocolos que serão utilizados. Se tudo correr bem, atletas serão liberados para voltar aos treinamentos, separadamente.

Depois de um algum tempo - ainda não determinado - de treinos individuais, todos os jogadores, treinadores e estafe serão testados para o vírus. Caso a situação da Espanha continue progredindo, treinos coletivos serão liberados e todos os profissionais terão que ir viver isolados em hotéis ou no próprio CT, estando afastados de seus familiares.

Em meados de junho, caso tudo corra bem, todos os profissionais serão testados novamente e a expectativa da La Liga é o que futebol possa ser retomado. À partir do período de treinamentos individuais, todos os jogadores começarão a ser testados diariamente.

Cada clube terá que ter três vestiários diferentes, e apenas 20 membros do estafe serão permitidos nas instalações. Qualquer profissional que apresente algum sintoma será testado imediatamente.