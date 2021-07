Saiba como se definirá o título europeu em caso de empate entre Inglaterra e Itália nos 90 minutos regulamentares

Inglaterra e Itália duelam pelo título da Eurocopa de 2021 neste domingo (11), no estádio de Wembley, em Londres. Enquanto os italianos tentam seu segundo título na competição, os ingleses buscam acabar com a seca de títulos com a conquista inédita da Euro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Para isso, as duas equipes contam com craques e um poderio ofensivo muito grande. Do lado inglês, Kane lidera a equipe ao lado de Sterling. Já o time da itália tem Jorginho como grande maestro e Insigne como sua prinicipal arma ofensiva.

Mas o que acontece em caso de empate no tempo regulamentar? Tem prorrogação na final da Eurocopa?

Foto: Getty Images

Qualquer que seja o empate (0 a 0, 1 a 1, 2 a 2 e por aí vai), a decisão do título entre Inglaterra e Itália na final da Eurocopa vai para a prorrogação. Serão dois tempos de 15 minutos cada para as seleções buscarem a vitória. Se o empate persistir, teremos pênaltis em Wembley.

Nesta Eurocopa, o English Team ainda não precisou dos pênaltis para avançar no mata-mata. A seleção italiana, por outro lado, chegou na decisão da Euro 2021 após vencer a Espanha nas penalidades na semifinal da competição, com grandes atuações de Donnarumma, Jorginho e Chiesa.

Essa é a quarta final da Itália, que soma um título e dois vices até aqui. Se levar o troféu, a Azzurra se junta à França,com duas conquistas cada.