Eurocopa 2020: artilharia, garçons e classificação completa

Confira os líderes em gols, assistências e os principais números da atual edição do torneio de seleções europeias

A Eurocopa de 2020 já começou e grandes estrelas brigarão entre si para terminar a competição com o prêmio de artilheiro. Grandes nomes despontam como possíveis favoritos ao posto como o polonês Robert Lewandowski, o inglês Harry Kane, os franceses Antoine Griezmann, Kylian Mbappé e Karim Benzema, e o português Cristiano Ronaldo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em 2016, Griezmann terminou a competição como artilheiro, com seis gols. Outros grandes nomes do esporte como David Villa (quatro gols em 2008) e Patrick Kluivert (cinco gols em 2000) também já marcaram seus nomes na história da Euro.

Como sempre, há espaço também para possíveis surpresas, como foi em 2004, quando o checo Milan Baros foi o artilheiro com cinco gols, ou em 2012, quando seis jogadores dividiram a primeira colocação do ranking de gols marcados com três gols cada.

Índice de conteúdos

A Goal lista abaixo os jogadores que mais marcaram gols e deram passes decisivos na Euro 2020.

Veja os números a seguir e a artilharia do torneio:

Os goleadores da Euro 2020

POS. JOGADOR PAÍS GOLS PARTIDAS 1 Lorenzo Insigne Itália 1 1 =1 Ciro Immobile Itália 1 1 =1 Breel Embolo Suíça 1 1 =1 Kieffer Moore País de Gales 1 1

*Números atualizados em 12 de junho de 2021, às 13h25 (hora de Brasília).

Voltar ao início

Mais artigos abaixo

Os líderes em assistências na Euro 2020

POS. JOGADOR PAÍS ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Ciro Immobile Itália 1 1 =1 Xherdan Shaqiri Suíça 1 1 =1 Joseff Morrell País de Gales 1 1

Voltar ao início

Tabela completa da Euro 2020

Clique aqui e confira a classificação completa da Euro 2020.

Lembrando que são 24 seleções na competição. Avançam para as oitavas de final as duas primeiras de cada grupo e as quatro melhores terceiras colocadas.

Voltar ao início

Quem foi o artilheiro da última Eurocopa?

(Foto: Getty Images)

Antoine Griezmann balançou as redes seis vezes com a camisa da França na Euro 2016. Jogando em território francês, a seleção foi vice-campeã, perdendo a decisão para Portugal de Cristiano Ronaldo.

Voltar ao início

Quem liderou a última Eurocopa em assistências?

(Foto: Arte Goal Brasil)

A liderança das assistências da Euro 2016 foi dividida entre duas estrelas. Aaron Ramsey, do País de Gales, e Eden Hazard, da Bélgica, assistiram seus companheiros quatro vezes cada. O galeses chegaram até a semifinal do torneio, enquanto que os belgas foram eliminados nas quartas de final (justamente para a equipe de Ramsey, Bale e companhia).