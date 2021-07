Jorginho: a grande Euro 2020 faz dele favorito à Bola de Ouro?

O meio-campista tem se destacado na competição europeia, convertendo um pênalti de forma fria para eliminar a Espanha e dar à Itália uma vaga na final

Incompreendido, criticado, subestimado. Todas essas palavras poderiam ser aplicadas a Jorginho desde sua chegada ao futebol inglês em 2018. Nesta temporada, porém, ele provou que os céticos estavam errados.

Tendo conquistado a Champions League, desempenhando um papel fundamental para o Chelsea sob o comando de Thomas Tuchel, agora, ele está tentando completar uma dobradinha internacional e de clubes ao vencer a Eurocopa com a Itália, em Wembley, neste domingo (11).

E, se os azzurri vencerem a Inglaterra, pode colocar Jorginho à frente do meio-campista do Chelsea, N'Golo Kante, na disputa da Bola de Ouro.

Às vezes, é fácil ignorar Jorginho. O jogador de 29 anos não é alto nem rápido e raramente marca gols ou assistências decisivas. Nesse sentido, suas fraquezas são óbvias.



Foto: Getty Images

Mas muitos italianos - incluindo o também internacional e ex-companheiro do Napoli, Lorenzo Insigne - sugeriram que o painel de jurados considere seus méritos.

"Não sou eu quem decide se ele merece a Bola de Ouro, mas espero que ele seja selecionado. Ele merece, é um grande jogador. Eu o chamo de 'O Professor' e estamos todos felizes em jogar com ele.", disse Insigne.

Jorginho, é um excelente jogador de equipé, que se comunica bem em campo. É alguém que mostra fortes qualidades de liderança nos bastidores e define o ritmo com um jogo de passes curtos e organizado.

Embora nada espetacular, Jorginho consegue dominar um jogo no sistema certo ao mesmo tempo em que sufoca a capacidade do adversário de contra-ataque por meio de sua leitura experiente da jogada. Os técnicos também sabem que ele não costuma se machucar e podem contar com ele quando necessário.

"Ele entende seu papel. Entende o jogo de futebol. Você descobre que os jogadores italianos costumam ser muito inteligentes e astutos taticamente. Eles sabem o que é exigido de diferentes sistemas e podem executar o que o técnico deseja.", disse o ex-atacante do Chelsea, Mark Hughes, à Goal.

É incrível pensar que o homem do Chelsea foi um jogador parcial para a seleção até que Roberto Mancini assumiu em 2018.

Antes, ele foi amplamente esquecido por Antonio Conte - apesar de estar em forma consistente no Napoli - e não se adaptou ao estilo de jogo do antecessor de Mancini, Gian Piero Ventura.

Em determinado momento, parecia que ele iria defender o Brasil, tamanha era sua falta de oportunidades.

Mas agora ele está muito próximo de adicionar mais uma medalha na sua coleção.



Foto: Getty Images

O que vai contra ele, no entanto, é que o tipo de jogador que costuma atrair os votos costuma ser nomes como Lionel Messi, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.

"Não penso nisso", disse Jorginho, quando questionado sobre a Bola de Ouro. “Tudo o que está acontecendo é consequência de muito trabalho. Minha prioridade é o grupo e comemorar junto com meus companheiros de equipe e amigos. Isso é mais bonito do que comemorar sozinho."

Jorginho é muito bem visto pelos companheiros como uma superestrela e, talvez, esse seja todo o reconhecimento de que precisa.