Eurocopa: quem é o maior campeão e qual a lista de todos os vencedores do torneio?

Portugal é o atual campeão após conquistar seu primeiro título em 2016

Disputada entre as seleções europeias desde 1960. A Eurocopa chega a sua 16ª edição em 2021. A competição se transformou em um dos maiores torneios disputados entre seleções, sendo muito prestigiada por torcedores em todo o mundo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Portugal é o atual campeão da competição, após vencer à França em 2016. Mas você sabe quem são os maiores campeões? A Goal te mostra tudo que você precisa saber.

QUEM SÃO OS MAIORES CAMPEÕES ?

(Foto: Getty Images)

Espanha (1964,2008 e 2012) e Alemanha (1972,1980 e 1996), são as maiores campeãs com três títulos cada, seguidos pela França (1984 e 2000) com dois títulos conquistados.

Dois títulos da Alemanha foram conquistados pela Alemanha Ocidental em 1972 e 1980, mas os títulos foram considerados da Alemanha após a reunificação do país.

Assim como a União Soviética que venceu a primeira disputa do torneio em 1960, que atualmente é conhecida por Rússia.

QUAIS FORAM OS VENCEDORES DA EUROCOPA ?

(Foto: Getty Images)

Seleções Ano União Soviética 1960 Espanha 1964 Itália 1968 Alemanha Ocidental 1972 Tchecoslováquia 1976 Alemanha Ocidental 1980 França 1984 Holanda 1988 Dinamarca 1992 Alemanha 1996 França 2000 Grécia 2004 Espanha 2008 Espanha 2012 Portugal 2016

Seleções muito conhecidas como Inglaterra, Bélgica e Croácia nunca conquistaram o torneio.