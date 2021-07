Quais são os gols mais rápidos da história da Euro?

Luke Shaw, da Inglaterra, marcou diante da Itália o gol mais rápido da história das finais da Eurocopa, com menos de dois minutos de jogo

A final da Eurocopa deste ano, entre Inglaterra e Itália, começou com tudo. No lendário estádio de Wembley, os ingleses souberam usar bem a força de sua casa para abrir o placar com menos de dois minutos de jogo, com o lateral Luke Shaw. O tento se tornou o mais rápido da história das finais da Euro e o quinto no ranking geral. Mas quais são os gols mais rápidos da história da Eurocopa?

O gol de Luke Shaw foi bem rápido, é verdade, mas ainda demorou 50 segundo a mais do que o tento mais rápido já anotado na história da competição. Com apenas um minuto e sete segundos, Dmitri Kirichenko, da Rússia, abriu o placar contra a seleção da Grécia, pela última rodada da fase de grupos da Euro 2004.

O segundo gol mais rápido da história da Eurocopa aconteceu na edição atual do torneio, também pela última rodada da fase de grupos. Emil Forsberg, da Suécia, marcou um belo gol contra a Polônia, com um minuto e 22 segundos de jogo. Ele ainda marcaria mais um gol para ajudar sua seleção a sair de campo com a vitória por 3 a 2 e garantir a classificação para as oitavas de final.

O terceiro gol mais rápido da história da competição também aconteceu neste ano. Yussuf Poulsen, da Dinamarca, balançou as redes com um minuto e 39 segundos, diante da Bélgica, mas o tento não foi suficiente para evitar a derrota por 2 a 1.

Mesmo assim, a seleção dinamarquesa se classificou para a fase eliminatória e chegou até a semifinal, chegando perto de conseguir a vaga para a grande final, superando com bravura o triste episódio que aconteceu com Christian Eriksen, melhor jogador da equipe, na partida de estreia.

Logo na sequência, com apenas um segundo de atraso, aparece o polonês Robert Lewandowski, com seu gol diante de Portugal, em 2016. Mesmo assim, a seleção portuguesa acabou saindo com a vitória e ainda terminaria conquistando aquela edição do torneio.

Dos dez gols mais rápidos da lista, apenas dois aconteceram antes dos anos 2000. Confira abaixo:

Foto: Getty Images

Os gols mais rápidos da história da Euro

1) 1m07s - Dmitri Kirichenko (Rússia 2 x 1 Grécia, 20/06/2004)

2) 1m22s - Emil Forsberg (Suécia 3 x 2 Polônia, 23/06/21)

3) 1m39s - Yussuf Poulsen (Dinamarca 1 x 2 Bélgica, 17/06/2021)

4) 1m40s - Robert Lewandowski (Polônia 1 x 1 Portugal, 30/06/16)

5) 1m57s - Luke Shaw (Itália x Inglaterra, 11/07/2021)

6) 2m00s - Robbie Brady (França 1 x 2 República da Irlanda, 26/06/2016)

7) 2m07s - Sergei Aleinikov (Inglaterra 1 x 3 União Soviética, 18/06/1988)

8) 2m14s - Petr Jiráček (Grécia 1 x 2 República Tcheca, 12/06/2012)

=8) 2m14s - Alan Shearer (Alemanha 1 x 1 Inglaterra, 26/06/1996)

10) 2m25s - Michael Owen (Portugal 2 x 2 Inglaterra, 24/06/2004)