Técnico português Renato Paiva, do Independiente Del Valle, é oferecido ao Santos

O técnico português Renato Paiva, do Independiente Del Valle, foi oferecido ao Santos. O nome foi levado por meio de um representante. O profissional esteve por anos na base do Benfica e no time B até se transferir ao clube do Equador, em 2021, quando iniciou seu primeiro trabalho como técnico de uma equipe principal. O Del Valle foi campeão local na última temporada pela primeira vez na sua história.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após a derrota do Santos por 3 a 0 para o São Paulo, no clássico de domingo, na Vila Belmiro, o executivo de futebol Edu Dracena falou a respeito da busca por um novo técnico para substituir Fábio Carille, cuja saída foi definida na sexta-feira.

Mais artigos abaixo

Renato Paiva, técnico do Independiente Del Valle, foi um nome oferecido ao Santos. Português trabalhou por anos na base do Benfica e no time B até se transferir ao clube do Equador.

Em coletiva, Edu Dracena falou em três nomes analisados e que houve inúmeras indicações @GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) February 21, 2022

Na entrevista coletiva, Dracena falou que há três nomes em vista e que o desejo é anunciar o comandante o mais rápido possível. Ele também disse que houve inúmeras indicações de nomes de técnicos ao Santos. A GOAL apurou que um deles foi o de Renato Paiva.

Inicialmente a preferência do Santos é por um treinador estrangeiro. Nesta quarta-feira, o Peixe enfrentará o Salgueiro, pela primeira fase da Copa do Brasil. Na derrota no San-São, o time foi dirigido pelo interino Marcelo Fernandes.