Técnico do Olympique de Marselha diz que cometeu erro ao contratar revelação do Botafogo

André Villas-Boas admitiu nesta quinta-feira (3) que o estafe do time francês não avaliou bem os atributos do jogador

É... não é só no que clubes contratam jogadores sem os analisarem de verdade. Em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (3), o treinador do , André Villas-Boas, chamou a contratação de Luis Henrique, ex-jogador do , de "erro de avaliação", e que podem corrigir a situação no mercado de transferências.

O problema não está no garoto, um dos jovens brasileiros de mais potencial no momento. A necessidade da equipe francesa no mercado era um centroavante para competir e ser o reserva imediato de Darío Benedetto, principal jogador do time nestes últimos anos, mas que vem sendo questionado recentemente.

Precisando de um camisa 9, o Olympique tentou El Bilal Touré, do , José Juan Macías, do León, Darwin Nuñez, que estava no Almería e vem impressionando no Benfica, e Luis Suárez, do Granada. Sem sucesso, resolveu apostar suas fichas em Luis Henrique, revelação do Botafogo de apenas 18 anos.

O atacante até vem impressionando na , mas já mostrou que não é o jogador de área procurado pelo . Ainda que a versatilidade seja encarada como um dos pontos fortes do jovem, André Villas-Boas o vem utilizando exclusivamente pelo lado esquerdo do campo, como um ponta.

Mesmo que o treinador tenha rasgado elogios à Luis Henrique no começo de novembro, deixou claro na última entrevista que a sua contratação foi errada, já que ele não tem as características que o Olympique buscava no mercado..

O assustador é que o OM realmente contratou o Luis Henrique (do Botafogo) achando que ele chegaria para ser um 9, como alternativa ao Benedetto (características completamente diferentes).

"Nós perdemos um camisa nove, de referência, já que Luis Henrique não vai ser um jogador para atuar nessa posição." comentou Villas-Boas, quando perguntado sobre o último mercado do clube francês. "Nós cometemos um erro de avaliação. Talvez possamos resolvê-lo em janeiro."

Tendo atuado em apenas quatro partidas na atual temporada, o ex-botafoguense deve ser mais utilizado à partir de agora, já que o Olympique de Marselha está eliminado da Liga dos Campeões. Como ainda é um jogador de futuro, deve começar gradualmente a receber mais oportunidades no esquema do português. Não, porém, como centroavante.