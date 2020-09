Luis Henrique, maior venda do Botafogo: quanto o Marseille pagou pela joia?

O atacante foi anunciado pelo Olympique de Marseille em vínculo que, segundo a imprensa francesa, é válido por cinco anos

Um dos maiores destaques do em 2020, Luis Henrique teve sua venda para o Olympique de Marseille oficializada e vestirá a camisa 11 do gigante francês nesta temporada 2020-21. Apesar de ter feito apenas 21 jogos com a camisa do Glorioso, o atacante de 18 anos já deixou seu nome marcado na história botafoguense: afinal de contas, ele se tornou a venda mais cara do Alvinegro em todos os tempos.

Para contar com Luis Henrique, o Marseille desembolsou cerca de 12 milhões de euros (o que na conversão atual rende algo em torno de R$ 77,8 milhões). O valor pago pelos franceses não chega a ser nem metade da multa rescisória que o atacante tinha com o Botafogo (30 milhões de euros), mas já foi o suficiente para colocar o jovem no lugar mais alto do pódio de vendas do Alvinegro.

Antes de Luis Henrique, a maior venda botafoguense em todos os tempos havia sido Vitinho, hoje no , que em 2013 foi vendido ao CSKA de Moscou por 9,5 milhões de euros. Segundo balanço do Botafogo, que tinha direito a cerca de 30% do atacante, o valor em reais que foi para a conta do Alvinegro tinha sido R$ 9,627 milhões.

Quantos milhões Luis Henrique rendeu ao Botafogo?

(Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Vale destacar que a maior parte dos direitos econômicos de Luis Henrique pertenciam ao Três Passos Atlético Clube (TAC), clube cujo dono é o empresário Sandro Becker. O Botafogo detinha 40% dos direitos do jovem atacante, o que lhe rende cerca de R$ 30,8 milhões.

Mas se por um lado Luis Henrique deixou o estádio Nilton por um valor muito abaixo ao de sua multa rescisória, ao menos o clube carioca ainda manteve algum percentual dos direitos econômicos sobre o atacante. Ou seja: se for negociado futuramente pelo Olympique de Marseille, o Alvinegro deverá receber mais valores.

Relação Botafogo-Marseille

Nova nota na partitura do Olympique 🎶🇧🇷



Bienvenue 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐇𝐞𝐧𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 💙



💿 @las13official « 𝗕𝗹𝗲𝘂 𝗲𝘁 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰 » pic.twitter.com/6NCrWAfk4C — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 25, 2020

A ida de Luis Henrique para o Olympique de Marseille aumenta um pouco a relação histórica entre o clube francês e o da Estrela Solitária. No vídeo de apresentação do jovem, por exemplo, a equipe francesa fez homenagens a Garrincha.

Em 2014, o zagueiro Dória também deixou o Botafogo rumo ao estádio Velodrome. Entretanto, os dois maiores ídolos em comum tanto ao Botafogo quanto ao Marseille são os de Paulo César Caju e Jairzinho. A esperança de Luis Henrique é de continuar este legado.