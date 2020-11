Darwin Núñez, a esperança do Uruguai para substituir Suárez e Cavani

A estrela do Benfica está fazendo uma temporada fantástica e parece pronto para assumir um papel maior na seleção de seu país

É um momento que aterrorizou o torcedor uruguaio por anos. Durante a última década, Luis Suárez e Edinson Cavani comandaram o ataque da Celeste, levando a seleção três a fases finais de consecutivas, além da conquista da de 2011.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A dupla, cujo nascimento foi separado por apenas três semanas, na cidade de Salto, está, infelizmente, se aproximando do fim, com ambos completando 34 anos de idade no começo de 2021. Eles devem ter lenha suficiente para queimar para levar o ao Mundial do Qatar, mas a equipe de Óscar Tabárez já começa se preparar para o futuro da posição sem os artilheiros.

E esse sucessor aparenta estar chegando. Darwin Núñez foi manchete após marcar um golaço diante da pela última rodada das Eliminatórias, e começa a aparecer como uma alternativa importante às estrelas de e .

Mais times

Núñez, de 21 anos, tem muita coisa em comum com a dupla. Como Suárez e Cavani, nasceu em cidade pequena, próxima à fronteira brasileira, no município rural de Artigas.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

O jovem, que cresceu no bairro pobre El Pirata, não deu muito certo em sua primeira passagem no , mas ganhou oportunidade devido aos esforços da ex-estrela da seleção José Perdomo, que levou o garoto de 15 anos a Montevideo novamente para se juntar a seu irmão mais velho na base do clube.

"O processo de adaptação foi difícil, como sempre é, ainda mais para os garotos que vem do norte do país," relembrou o treinador sub-15 do time, Robert Lima, em entrevista ao Ovación. E é verdade: Darwin quase retornou a Artigas quando seu irmão Junior deixou o Peñarol devido a problemas extra-campo.

"Meu irmão estava treinando no Peñarol mas teve que ir embora," Núñez contou ao Referi. "Eu também ia voltar para Artigas mas ele me disse: 'fique, você tem um grande futuro. Sou eu que estou indo embora'."

Núñez decidiu permanecer trabalhando, e sua persistência valeu a pena quando estreou no time profissional em novembro de 2017, com apenas 18 anos, substituindo o ex-jogador de , Atlético de Madrid e seleção argentina, Maxi Rodríguez.

O jovem ajudou o Peñarol a conquistar títulos nacionais consecutivos em 2017 e 2018, bem como a conquista do Apertura de 2019 antes de ir para a Europa, assinando com o Almería, da segundona espanhola, por 5,4 milhões de euros.

A primeira temporada do garoto na foi um grande sucesso, tendo marcado 16 gols em 32 jogos na Segunda División, terminando a competição como o quarto colocado na briga pela artilharia, com o Almería muito próximo de conquistar uma vaga para jogar a .

O golo de Darwin Núñez contra a Colômbia. Golaço. pic.twitter.com/ItDbWVxKFB — Universo SLB (@universoslb) November 13, 2020

Um ano depois de chegar a Espanha, estava pronto para mudar de ares novamente, se tornando a contratação mais cara da história do em setembro, tendo custado 24,5 milhões de euros.

Núñez precisou de um pouco de tempo para ganhar a confiança de Jorge Jesus, mas vem se transformando em peça fundamental da equipe portuguesa, especialmente na , onde já marcou quatro gols em três partidas. Também contribuiu com seis assistências desde que chegou a Lisboa, provando que também pode ajudar - e muito - fora da área.

"Darwin é um garoto, tem só 21 anos." Jesus sinalizou em entrevista coletiva recente. "Ele ainda pode aprender muito aqui no Benfica sobre o jogo, mas tem uma habilidade sobrenatural na tomada de decisão, finalização, cabeceio e velocidade."

"Já é o jogador mais caro da história do Benfica, e provavelmente vai ser a maior venda também."

"Esse jovem vai ser o melhor do mundo, e infelizmente, vou perdê-lo logo."

Núñez também vem brilhando na Celeste. Nesta sexta-feira (13), após tanto Suárez como Cavani marcarem em Barranquilla, na Colômbia, o jovem entrou em campo, substituindo Nicolás de la Cruz, estrela do .

Precisou, então, de apenas 20 minutos para balançar as redes em uma bela finalização de longa distância, batendo David Ospina, garantindo os três pontos e conquistando a segunda vitória para o Uruguai em três jogos.

Seguindo os passos de dois heróis nacionais, os maiores artilheiros da história da seleção, Darwin terá uma tarefa difícil.

Mais artigos abaixo

Jogadores como Abel Hernández, Santiago Garcia e Giorgian De Arrascaeta já receberam a pecha de sucessores da dupla no passado, enquanto o garoto prodígio do , Maxi Gómez, é outra esperança para o futuro, só ficando de fora desta convocação devido a uma lesão.

Núñez, porém, está evoluindo em um nível impressionante, e outra boa performance no duelo desta terça-feira diante do - já que Suárez não entrará em campo após ter testado positivo para Covid-19 - só vai aumentar suas chances de desafiar seus ídolos para já assumir um papel de titular na preparação para a Copa do Mundo de 2022.