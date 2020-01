Técnico do Bayern de Munique: "Ainda não integramos Coutinho"

Hans-Dieter Flick disse que Coutinho é um jogador talentoso, mas sente que sua integração no clube ainda não está completa

Desde que chegou ao de Munique em agosto, Philippe Coutinho ainda não atingiu seu potencial dentro do clube. Na visão do técnico interino, Hans-Dieter Flick, para que isso aconteça, o brasileiro tem que "interagir mais com seus companheiros de equipe".

Apesar do título com o e um hat-trick no Bayern, Coutinho ainda não conseguiu ter o mesmo desempenho que teve durante o tempo que passou no , quando se estabeleceu como um dos melhores meias da Europa. Alguns bons momentos relembram o bom jogador que ele é, mas não são tão frequentes como antes.

No Barcelona, foram 21 gols em 76 jogos e mais a conquista de dois títulos da , uma Copa do Rey e uma Supercopa da .

Desde que chegou à foram seis gols e cinco assistências, além do gol marcado na Liga dos Campeões, mas para Flick, Coutinho tem mais para mostrar. "Philippe é um jogador talentoso, mas ainda precisa interagir mais com seus companheiros de equipe. Acho que ainda não o integramos o suficiente", disse o treinador aos repórteres.

"O campo de treinamento foi muito bom para ele. Há muitas coisas planejadas para a próxima semana, como trabalho de bola, espero que ele progrida ainda mais", completou.

O Bayern caiu para a terceira posição na , quatro pontos atrás do líder . O Borussia Monchengladbach, empatado em número de pontos com o Bayern mas uma posição à frente, também atrapalha os planos do time de manter o título do Alemão.