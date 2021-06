Técnico da Alemanha e a quase depressão após Copa do Mundo de 2014

Joachim Löw deixará o comando da seleção alemã após a Eurocopa e falou sobre o principal momento da carreira: o título mundial no Brasil

Os dias de Joachim Löw como treinador da seleção alemã estão contados. Aos 61 anos, o comandante deixará o cargo após 15 anos, período em que o auge foi o título da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. No entato, pouco depois de vencer o Mundial, nem tudo foi alegria. O alemão revelou um difícil momento pessoal após a glória no Maracanã.

"Depois da Copa do Mundo, eu não estava longe de um clima depressivo. Depois de cada torneio, existe um vazio. Você tinha que se concentrar por seis meses antes, tomar muitas decisões e depois viver em um túnel durante a competição", disse Löw ao Bild.

"Você se torna uma comunidade, tem laços muito mais estreitos com os jogadores e os treinadores. Somos um grupo comprometido, uma comunidade de destino. (...) E aí você vai pra casa. Depois de dois ou três dias, você pensa, ufa, agora estou aqui sozinho".

Comunidade de destino, citada por Löw, é um conceito de um grupo (pode ser também uma nação ou tribo) com um sentimento imaginário de comunidade, seja pelos costumes compartilhados, laços de vizinhança, mesma língua ou religião. No caso da seleção de futebol, o que unia o grupo seria o desejo de vencer o Mundial. Segundo Max Weber, o que desperta esse sentimento seriam recordações e persepção de um futuro compartilhado entre tais pessoas.

Löw falou de diversos outros assuntos na entrevista ao jornal alemão, entre eles a homossexualidade no futebol. Thomas Hitzlsperger é um dos poucos futebolistas que se declara abertamente gay. Hitzlsperger foi jogador, chegou a atuar com o treinador na seleção da Alemanha e se aposentou em 2012. Após pendurar as chuteiras, revelou sua orientação sexual. Hoje, é diretor do Stuttgart.

"Thomas se atreveu a dar esse passo quando sua carreira realmente acabou. Ele me manteve atualizado até certo ponto. Na sociedade, a abertura está fundamentalmente presente. E isso é importante. Embora muita coisa tenha acontecido, ainda pode estar faltando um pouco disso nos estádios".

Ainda em março deste ano, foi confimada a saída de Joachim Löw da seleção e o novo treinador já foi definido. Hansi Flick, multicampeão com o Bayern nas últimas temporadas, assume o comando da Alemanha após a conclusão da Eurocopa.

O último desafio do histórico comandante começa no dia 15, quando a Alemanha enfrenta a França na Allianz Arena, em Munique. Ainda na fase de grupos, os alemães terão pela frente Portugual e Hungria.