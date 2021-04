Por que Hansi Flick vai deixar o Bayern ao final da temporada?

Treinador dirige o clube bávaro desde 2019, e agora é cotado como o principal nome para assumir a seleção da Alemanha

Hansi Flick, treinador do Bayern de Munique, confirmou neste sábado (17) a sua intenção de abandonar o clube ao final da temporada 2020/21. A decisão vem após a eliminação do time alemão frente ao Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.

À frente do clube bávaro desde 2019, o ex-meia de 56 anos fez o comunicado logo depois do triunfo deste sábado, por 3x2 contra o Wolfsburg. Em entrevista à Sky Sports, o alemão abriu o jogo.

“Hoje disse à equipe o que disse ao clube durante a semana seguinte ao jogo em Paris, que gostaria de rescindir o meu contrato no fim da temporada. Isso é um fato. Eu sabia que hoje seria um jogo muito difícil para nós. Era muito importante para mim que a equipe soubesse disso por mim, porque já existe uma coisa ou outra no ar”, disse Flick.

Um dos prováveis destinos do treinador é a seleção da Alemanha. O próprio Flick admitiu contato com a seleção, e apesar de não dar detalhes, seu nome se torna uma das opções, principalmente com a saída de Joachim Low após a Eurocopa.

Nos últimos dias, o lendário Franz Beckenbauer foi outro a cobrar um posicionamento do treinador. As declarações do presidente honorário do Bayern seriam reflexo de problemas de relacionamento de Flick com a cúpula do time bávaro.

"Claro que ele tem que se comprometer com algo. Ele diz que vai ficar e que tem um contrato válido até 2023. Mas se ele não se comprometer, a especulação está aberta, claro. Ele não pode dizer 'próxima pergunta', tem que responder a isso", disse Beckenbauer.

A apenas cinco jogos do final da temporada, o Bayern deve começar a se movimentar em busca de um substituto, enquanto Hansi Flick define o seu futuro.