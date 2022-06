Suíça x Espanha: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Nations League

Jogo acontece nesta quinta-feira (9), pela terceira rodada do Grupo 2 da Liga das Nações; veja como acompanhar na TV

Suíça e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira (9), no Estádio de Genebra, a partir das 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo 2 da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Suíça x Espanha DATA Quinta-feira, 9 de junho de 2022 LOCAL Estádio de Genebra -Genebra, Suíça HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Serdar Gözübüyük

Assistentes: Joost van Zuilen e Johan Balder

Quarto árbitro: Jeroen Manschot

VAR: Danny Makkelie

Informações da partida

Na lanterna do Grupo 2, a Suíça entra em campo pressionada pela primeira vitória na Liga das Nações. Até o momento, a seleção foi derrotada pela República Tcheca e Portugal nas duas primeiras rodadas.

Para o confronto em Genebra, o técnico Murat Yakin não poderá contar com Fabian Schar, suspenso. Eray Comert pode, portanto, voltar a fazer dupla com Fabian Frei.

Do outro lado, a Espanha, com dois empates consecutivos, aparece na terceira posição, e também busca o primeiro triunfo no torneio.

Luis Enrique deve promover os retornos de Pau Torres, Cesar Azpilicueta e Jordi Alba, enquanto Rodri deve deixar a equipe para entrada de Sergio Busquets.

Em 23 jogos disputados entre as seleções, a Espanha soma 16 vitórias, contra apenas uma da Suíça, além de seis empates. No último encontro entre as equipes, válido pelas quartas de final da Euro, a Espanha venceu nos pênaltis por 3 a 1 após o empate no tempo normal por 1 a 1.

Mais artigos abaixo

A campanha da Espanha na Liga das Nações

Espanha 1 x 1 Portugal - 2 de junho de 2022

República Tcheca 2 x 2 Espanha - 5 de junho de 2022

Suíça x Espanha - 9 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Espanha x República Tcheca - 12 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Espanha x Suíça - 24 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Portugal x Espanha - 27 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

A campanha da Suíça na Liga das Nações

República Tcheca 2 x 1 Suíça - 2 de junho de 2022

Portugal 4 x 0 Suíça - 5 de junho de 2022

Suíça x Espanha - 8 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Suíça x Portugal - 12 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Espanha x Suíça - 24 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Suíça x República Tcheca - 27 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Prováveis escalações

Espanha: Simon; Azpilicueta, Torres, Garcia, Alba; Llorente, Busquets, Gavi; Asensio, Morata, Torres.

Suíça: Sommer; Widmer, Frei, Comert, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Steffen, Shaqiri, Okafor; Embolo.

Desfalques

Espanha

sem desfalques confirmados.

Suíça

Fabian Schar: suspenso (cartão amarelo)

Últimos resultados e próximos jogos

Espanha

Próximas partidas

Suíça

Próximas partidas