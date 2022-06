Nations League: artilharia, premiação em dinheiro e mais do torneio

Saiba tudo sobre a competição com 55 seleções e quatro divisões diferentes

A Nations League começou nesta quarta-feira (1). Todas as 55 seleções vinculadas a Uefa estão em campo no Velho Continente para a disputa da fase de grupos. A partida inicial foi realizada entre Polônia e País de Gales, com vitória da seleção polonesa por 2 a 1.

Ao todo, 16 seleções participam da elite da Nations nesta fase de grupos – a ser disputada entre este dia 1º de junho e o dia 27 de setembro. Na sequência, os líderes de cada chave avançam ao mata-mata e medem forças nas semifinais, marcada para os dias 14 e 15 de junho de 2023. Por fim, os dois melhores times da competição disputam a final, agendada para o dia 18 de junho.

A GOAL te traz todas as informações sobre a Nations League:

Quais são os grupos da primeira divisão da Nations League?

Grupo 1: França, Dinamarca, Croácia e Áustria

Grupo 2: Espanha, Portugal, Suíça e República Tcheca

Grupo 3: Itália, Alemanha, Inglaterra e Hungria

Grupo 4: Bélgica, Holanda, Polônia e País de Gales

A artilharia da Nations League

POSIÇÃO JOGADOR SELEÇÃO GOLS PARTIDAS 1 Kaminski Polônia 1 1 =1 Swiderski Polônia 1 1 =1 Jonathan Williams País de Gales 1 1

*Atualizada em 1 de junho de 2022, às 19h53 (de Brasília)

Qual o formato da competição?

Criada em 2018, a Nations tem sido um sucesso na Europa. A competição nasceu para substituir quase inteiramente as datas Fifa destinadas a amistosos, elevando o nível de competitividade das seleções europeias nestas datas e aumentando assim o interesse de torcedores, jogadores e imprensa por estas partidas.

O torneio conta com quatro divisões. Todas as equipes são divididas nas séries A, B, C e D. Primeiramente divididas tomando como base o ranking da Uefa, a competição de 2022/23 leva em conta os desempenhos das seleções nas competições de anos anteriores. A última edição aconteceu em 2020/21 e teve a França como grande campeã.

As seleções são colocadas em grupos de três ou quatro equipes dentro das suas respectivas divisões. Na divisão A são quatro grupos com quatro times cada: eles jogam entre si em partidas de ida e volta, e os campeões de cada chave serão os quatro semifinalistas que disputarão o Final Four (semifinais e final), jogos em confronto único que ocorrerão em uma sede única, sempre um dos países semifinalistas.

As divisões B e C tem, também, quatro grupos de quatro seleções. Por fim, a D, com dois grupos, um com quatro seleções e outro com apenas três. Importante destacar que haverá rebaixamento e/ou ascensão dos quatro últimos ou quatro primeiros colocados de cada grupo de cada divisão para o grupo inferior.

Qual é a premiação em dinheiro da Nations League?

O vencedor da Nations League leva para casa, em valores aproximados, cerca de R$ 66 milhões. Quem fica com esse dinheiro é a federação vencedora. Já o vice-campeão ganha cerca de R$ 57 milhões.

Onde assistir a Nations League?

Os canais ESPN e o SporTV, na TV fechada, além da plataforma de streaming Star+, transmitem os jogos da aguardada competição europeia.