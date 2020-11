Suárez leva “maldição visitante” na Champions do Barcelona para o Atlético de Madrid

O uruguaio não fez boa partida contra o Lokomotiv, na Rússia, e segue sem fazer gol fora de casa na Liga dos Campeões da Europa

Luis Suárez foi, mesmo aos 33 anos, a grande contratação do para esta temporada 2020-21. O uruguaio, que foi praticamente expulso do Barcelona em meio ao plano de reformulação do clube catalão, até vem demonstrando um bom futebol nesta nova vida com a camisa colchonera: foram quatro gols e uma assistência em oito jogos. Mas uma aparente maldição quando joga fora de casa na parece ter seguido o uruguaio desde o Camp Nou até o estádio Metropolitano.

O uruguaio foi titular do Atleti contra o Lokomotiv de Moscou, na , em duelo válido pela terceira rodada do Grupo A, e só conseguiu chamar os holofotes para si ao protagonizar uma cena curiosa quando resolveu seguir o árbitro para espiar o que o apitador via na telinha do VAR. A curiosidade lhe rendeu um cartão amarelo. Nada de gols, o que já não deixar de ser novidade quando Suárez joga fora de casa nos duelos válidos pelo principal torneio europeu de clubes.

Suárez levou cartão amarelo depois de olhar o monitor do VAR junto com o juiz e reclamar da decisão do árbitro 😂😂 pic.twitter.com/kqFOtNplJS — Sala12 (@OficialSala12) November 3, 2020

Luis Suárez não consegue marcar um gol fora de casa na Champions League desde 2015. Desde então, disputou 23 jogos como visitante (os dois últimos pelo Atleti). É um dos maiores jejuns deste tipo na história da competição: de acordo com dados do Mister Chip, nenhum atacante dentre os mais consagrados nos palcos europeus ficou tanto tempo sem marcar fora de casa.

O último gol marcado por Suárez fora dos domínios de sua equipe na Champions foi sobre a , quando ainda defendia o . Apesar de a sua ausência ser sentida hoje no Camp Nou, especialmente pelo amigo Lionel Messi, esta regularidade nada desejada também ajuda a contar a história dos fracassos recentes do Barcelona desde o último título de Champions League, em 2015 e com Suárez balançando as redes na final contra a .

Agora no Atlético de Madrid, o uruguaio quer mostrar que pode seguir sendo decisivo sem a companhia de Messi e vem conseguindo mostrar isso na liga espanhola. Na Champions League, contudo, a sua “maldição visitante” segue a lhe atormentar.