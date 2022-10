STJD junta provas e Ceará e Sport podem perder até 10 mandos de campo por invasões

Torcedores de ambos os clubes protagonizaram cenas de vandalismo no último domingo

Após as cenas lamentáveis deste domingo (16), onde torcedores invadiram o gramado nos jogos entre Sport e Vasco, Ceará e Cuiabá, pela Série B e A do Brasileirão respectivamente, a procuradoria do STJD junta as provas e avalia as punições. Clubes podem perder mando de campo e pagar multa.

Em nota, a CBF lamentou os episódios de violência ocorridos em ambos os jogos e pede ao Superior Tribunal de Justiça "sanções severas".

"Esperamos que o STJD tome posições duras. Nos colocamos no lugar dos pais daquela criança desmaiada em Fortaleza. Nós aguardamos que punições drásticas sejam tomadas pelo tribunal. O futebol brasileiro não tem mais espaço para a violência e o retrocesso" completou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Os dois jogos terminaram antes do apito final por falta de segurança. Tanto Ceará quanto Sport, mandantes dos jogos, podem perder até 10 mandos de campo e serem obrigados a pagarem uma multa de R$ 10 a R$ 100 mil.

As cenas choraram o Brasil. No Castelão, imagens de crianças no meio da confusão causou revolta. Na Ilha, uma bombeira, que estava trabalhando, foi covardemente agredida.

Nas próximas horas, a procuradoria do STJD, depois de colher as súmulas, vai formalizar a denúncia a agendar o julgamento de ambos os casos. O Ceará briga contra o rebaixamento no Brasileirão da Série A, enquanto o Sport, ainda sonha com uma vaga na primeira divisão, em 2023.