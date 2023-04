Sporting Cristal x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Libertadores

Tricolor estreia na Libertadores 2023 nesta quarta-feira (5); veja como acompanhar na TV e na internet

O Fluminense visita o Sporting Cristal nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Pernambuco, Amapá, Roraima, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Espírito Santo e a cidade mineira de Juiz de Fora), na TV aberta, e da Paramount+ e GloboPlay, no streaming.

Na Globo, o jogo será narrado por Gustavo Villani, com comentários de Junior e Roger Flores. Já na Paramount+, a narração fica por conta de João Guilherme, e comentários de Jorge Nicola.

Depois da derrota para o Flamengo por 2 a 0 no jogo de ida da final do Cariocão, o Fluminense volta as atenções para a estreia na Libertadores. Marcelo, que foi relacionado pela primeira vez no sábado (1), viajou e pode fazer a estreia com a camisa do Flu.

"Esquecer (jogo contra o Flamengo), é focar na Libertadores. Foi a competição pela qual brigamos para estar no Brasileiro do ano passado. Que a gente possa fazer uma boa estreia nela. Estamos preparados para fazer uma grande estreia, lógico, se possível, buscar uma grande vitória lá", afirmou Ganso.

Do outro lado, o Sporting Cristal, que empatou com o Deportivo Municipal em 1 a 1 no Campeonato Peruano, entrará em campo sob o comando do técnico Tiago Nunes. Além do Tricolor, River Plate e The Strongest completam a chave.

"Não tenho dúvida que o Fluminense é o favorito. Não estou falando da boca para fora. É só ver o contexto competitivo do Fluminense, os jogadores que tem. A nossa equipe é competitiva, mas faz 18 anos que o Sporting Cristal não passa para as oitavas, faz muitos anos que uma equipe peruana não faz sucesso internacional. Nesse momento temos um grupo jovem, muitos que vão jogar a Libertadores pela primeira vez.", afirmou em entrevista ao GE.

Os relacionados do Fluminense contra o Sporting Cristal

Goleiros: Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes;

Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes; Zagueiros: Nino, David Braz, Vitor Mendes e Felipe Andrade;

Nino, David Braz, Vitor Mendes e Felipe Andrade; Laterais: Marcelo, Alexsander, Samuel Xavier e Guga ;

Marcelo, Alexsander, ; Volantes: André, Felipe Melo e Thiago Santos;

André, Felipe Melo e Thiago Santos; Meias: Ganso, Arias, Lima, Gabriel Pirani e Giovanni;

Ganso, Arias, Lima, Gabriel Pirani e Giovanni; Atacantes: Cano, Keno, Alan, Lelê, John Kennedy e Alexandre Jesus.

Prováveis escalações

Sporting Cristal: Solís; Lora, Chávez, Ignácio e Loyola (Díaz); Castillo, Pretell e Yotún; Grimaldo (Corozo), Hohberg e Brenner. Técnico: Tiago Nunes.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Marcelo (Lima) e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Sporting Cristal

Alejandro Duarte, Ugarriza e Ávila são desfalques certos.

Fluminense

Marrony, em negociações, está fora, assim como Manoel, Jorge e Gustavo Apis e Martinelli no departamento médico.

Quando é?