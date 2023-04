A torcida Tricolor terá algumas opções para acompanhar o time das Laranjeiras na TV aberta, fechada e streaming

Após o sorteio realizado pela Conmebol, os oito grupos da Libertadores de 2023 foram definidos e, com isso, os 32 clubes participantes também conheceram seus adversários, datas e horários dos jogos e os responsáveis pela transmissão das partidas desta fase de grupos.

O Fluminense volta à competição continental com altas ambições devido ao bom futebol apresentado pela equipe treinada por Fernando Diniz. O Tricolor das Laranjeiras inicia sua trajetória na edição 2023 contra o Sporting Cristal, time peruano treinado por Tiago Nunes, ex-técnico do Athletico e Corinthians. O duelo acontece na quarta-feira, 5 de abril. O último jogo da fase de grupos acontece contra a mesma equipe, só que no Maracanã, em 27 de junho.

O Flu foi sorteado no Grupo D, que é considerado um dos mais difíceis da edição. Além do brasileiro e do Sportin Cristal, o River Plate (ARG) e o The Strongest (BOL) completam o grupo.

será a responsável por transmitir a competição, enquanto na TV fechada a e o serão os responsáveis. Os torcedores poderão também acompanhar a competição no , no streaming. Para a edição de 2023, os direitos de transmissão da Libertadores sofreram mudanças. Na TV aberta, a Rede Globo será a responsável por transmitir a competição, enquanto na TV fechada a ESPN e o SporTV serão os responsáveis. Os torcedores poderão também acompanhar a competição no Star+ e no Paramount+ , no streaming.

Pensando nisso, a GOAL te mostra onde assistir aos jogos do Fluminense, ao vivo, na Libertadores 2023.

Getty Images