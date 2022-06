Sport x Ponte Preta: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

Jogo da décima rodada da Série B acontece às 19h (de Brasília); confira o serviço da partida desta quinta-feira (2)

A bola vai rolar nesta quinta-feira (2) para Sport x Ponte Preta, pela décima rodada da Série B do Brasileiro, a partir das 21h30 (do horário de Brasília), na Arena de Pernambuco.

Sem vencer há duas rodadas (um empate e uma derrota), o Sport busca a recuperação para se manter no G-4. Atualmente, em quarto lugar, soma 15 pontos, sete a menos que o líder Cruzeiro.

Do outro lado, a Ponte Preta, na 16ª posição, com nove, busca não só se afastar da zona de rebaixamento, como também voltar a vencer após dois empates e duas derrotas.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

Para o confronto na Arena de Penambuco, o Sport terá os retornos de Blas Cáceres e Bill, afastados por problemas físicos, enquanto Pedro Naressi, que sentiu um desconforto muscular na coxa direita, é tratado como dúvida.

Apesar de ter novamente os atletas à disposição, o técnico Gilmar Dal Pozzo deve repetir a escalação que foi derrotada pelo CRB na última rodada por 1 a 0.

Já a Ponte Preta, sob o comando do técnico Gilson Kleina, entrará em campo com algumas mudanças na equipe.

Com Thiago Oliveira, suspenso, Fabrício dará lugar na zaga, enquanto Ramon e Danilo Gomes, retornam nas vagas de Matheus Anjos e Pedro Júnior, respectivamente.

Possível escalação do Sport: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; William Oliveira, Bruno Matias e Giovanni; Everton Felipe, Luciano Juba e Parraguez.

Possível escalação da Ponte Preta: Caíque França, Norberto, Fábio Sanches, Fabrício e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi e Ramon; Fessin (Echaporã), Danilo Gomes e Lucca.

Mais artigos abaixo

CBF remarca Sport x Ponte Preta para quinta-feira (2)

Depois do Sport alterar o local da partida da Ilha do Retiro para a Arena de Pernambuco por conta da forte chuva que atinge a Região Metropolitana do Recife, a CBF acatou o pedido do clube, e o duelo teve a data alterada de terça (31) para quinta-feira (2).

As chuvas castigam Pernambuco desde a última semana e Recife é um dos nove municípios que declarou estado de emergência. Até o momento, são mais de 100 mortes confirmadas. Além disso, mais de cinco mil pessoas estão desabrigadas.

Desfalques da partida

Sport:

sem desfalques confirmados

Ponte Preta:

Thiago Oliveira: suspenso (terceiro cartão amarelo)

ARBITRAGEM

Árbitro: Andre Luiz de Freitas - GO

Assistentes: Cristhian Passos e Leone Carvalho - GO

Quarto árbitro: Diego Fernando Silva - PE

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira - MG

Transmissão ao vivo

O jogo entre Sport e Ponte Preta será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, nesta terça-feira (31).