Sport Recife x Chapecoense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta terça-feira (23), pela 26ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e internet

O Sport recebe a Chapecoense nesta terça-feira (23), na Ilha do Retiro, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Com um triunfo nos últimos três jogos, o Sport vai a campo querendo vencer para continuar sua caçada ao G-4. O Rubro-Negro está na oitava posição, com 34 pontos, e anunciou as chegadas do goleiro Dênis e do atacante Facundo Labandeira, mas a dupla não está confirmada para o duelo.

Do outro lado, a Chapecoense não perde há cinco partidas (quatro empates e uma vitória) e busca o triunfo para se manter distante da zona de rebaixamento. A Chape é a 14ª colocada, com 29 pontos, e não terá Perotti e Orejuela, lesionados.

Prováveis escalações

Possível escalação do Sport: Carlos Eduardo, Ewerton, Alemão, Sabino, Sander, Bruno Matias, Pedro Naresi, Denner, Luciano Juba, Kayke e Vagner Love.

Possível escalação do Chapecoense: Saulo; Maílton, Frazan, Victor Ramos, Fernando; Marcelo Freitas, Darlan, Matheus Bianqui; Alisson Farias, Willian Popp, Felipe Ferreira.

Desfalques da partida

Sport:

Thyere: lesionado.

Fabinho: suspenso.

Chapecoense:

Perotti e Orejuela: lesionados.

Quando é?

JOGO Sport x Chapecoense DATA Terça-feira, 23 de agosto de 2022 LOCAL Ilha do Retiro, Recife - PE HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Lima (MG)

Assistentes: Marconi Vieira e Leonardo Pereira (MG)

Quarto árbitro: José da Silva (PE)

VAR: Diogo Silva (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 1 x 0 Sport Série B 18 de agosto de 2022 Sport 4 x 0 CSA Série B 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Novorizontino Série B 30 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília) CRB x Sport Série B 3 de setembro de 2022 16h30 (de Brasília)

Chapecoense

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 0 Brusque Série B 20 de agosto de 2022 Cruzeiro 1 x 1 Chapecoense Série B 13 de agosto de 2022

Próximas partidas