Sport x RB Bragantino: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (15), pela 36ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sport e RB Bragantino se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x RB Bragantino DATA Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 LOCAL Ilha do Retiro - Recife HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Tiago Nascimento (PE)

VAR: Daniel Nobre (RS)

Assistentes VAR: Dougla Schwengber (RS) e André da Silva (RS)

ONDE VAI PASSAR?

Sport busca a vitória em casa / Foto: Divulgação Sport Recife

Os canais SporTV e Premiere, na TV fechada, vão passar o jogo desta segunda, às 20h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Precisando de apenas uma vitória para se assegurar na Série A do Brasileirão, o Sport só pensa nos três pontos em casa para se afastar do risco da zona de rebaixamento.

Já o RB Bragantino vem de uma vitória e um empate nas últimas rodadas, mas não terá os atacantes Artur e Helinho e o zagueiro Léo Ortiz, além de Edimar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Maidana, Adryelson e Rafael Thyere (Ronaldo Henrique); Raul Prata, Marcão, Betinho, Thiago Neves e Júnior Tavares; Ewerthon e Dalberto.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Luan Cândido, Ligger, Fabricio Bruno, e Aderlan; Raul, Ryller (Lucas Evangelista), Claudinho; Bruno Tubarão, Cuello e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 1 Sport Campeonato Brasileiro 5 de fevereiro de 2021 Internacional 1 x 2 Sport Campeonato Brasileiro 10 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 16h (de Brasília) Athletico-PR x Sport Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 2 x 0 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 3 de fevereiro de 2021 RB Bragantino 1 x 1 Flamengo Campeonato Brasileiro 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas