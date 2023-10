Sport x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (9), na Ilha do Retiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Sport e Ponte Preta se enfrentam noite desta segunda-feira (9), a partir das 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 31ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Na terceira posição da Série B, com 54 pontos, quatro a menos que o líder Vitória, o Sport volta a campo após o empate com o Avaí por 2 a 2 na última rodada.

Do outro lado, a Ponte Preta, na luta contra o rebaixamento, ocupa a 16ª posição, com 33 pontos, três a menos que a Chapecoense, equipe que abre o Z-4.

Em 27 jogos disputados entre as equipes, a Ponte Preta soma 10 vitórias, contra nove do Sport, além de oito empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Sport: Denis; Roberto Rosales, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Felipe, Fabinho e Jorginho; Facundo Labandeira, João Peglow e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Ponte Preta: Caíque França, Luiz Felipe, Mateus Silva, Thomás Kayck e Artur; Felipinho, Léo Naldi e Felipe Amaral; Paulo Baya, Eliel e Jeh. Técnico: João Brigatti.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Edson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

