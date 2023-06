Sport x Juventude ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (22), na Ilha do Retiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Sport e Juventude se enfrentam na noite desta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 13ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos disputados, o Sport volta a campo brigando pelas primeiras posições da Série B. No momento, aparece em terceiro lugar, com 24 pontos, dois a menos que o líder Novorizontino.

Do outro lado, o Juventude, que ocupa o oitavo lugar com 18 pontos, teve sua sequência invicta de cinco vitórias interrompida na última rodada ao ser derrotado pelo Tombense por 2 a 1.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 14 jogos disputados entre as equipes, foram cinco vitórias para cada lado, além de quatro empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2021, o Sport venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Sport Recife: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Fabrício Daniel, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Romércio e Alan Ruschel; Jean Irmer; Jadson, Kelvyn (Zé Marcos) e Nenê; David e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques

Sport Recife

Matheus Vargas e Wanderson seguem no departamento médico.

Juventude

Com lesão muscular, Mandaca está fora.

Quando é?