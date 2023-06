Southampton recusa empréstimo de Lyanco ao Vasco e só aceita venda

Cariocas ofereceram € 1 milhão pelo empréstimo e por 10% dos direitos econômicos do zagueiro de 26 anos no mercado da bola

O Southampton, da Inglaterra, recusou uma proposta de empréstimo do Vasco por Lyanco, como soube a GOAL. A oferta era de € 1 milhão (R$ 5,22 milhões) e ainda englobava a compra de 10% dos direitos econômicos do defensor.

Os britânicos não estão dispostos a ceder o defensor de 26 anos na janela de transferências e avisaram aos brasileiros que só farão uma negociação pela venda do atleta. Os ingleses desembolsaram £ 7 milhões (R$ 42,8 milhões) pela aquisição do atleta, em agosto de 2021, e querem um valor semelhante para liberá-lo.

Com passagens pelas divisões de base de Botafogo e São Paulo, o zagueiro tem contrato com o Southampton até 30 de junho de 2025. Ele ainda não sinalizou sobre a situação com o Cruzmaltino, mas a volta ao Brasil não está descartada.

O Vasco está à procura de ao menos dois zagueiros na janela de transferências. O clube deseja a contratação de dois titulares para o elenco comandado por Maurício Barbieri. A diretoria conta com o aporte da 777 Partners na busca por reforços.

Recentemente, o Cruzmaltino teve problemas para honrar os compromissos assumidos com outros clubes. Houve atraso no pagamento ao São Paulo, pela aquisição de Léo Pelé, e ao Corinthians, pela compra de Lucas Piton. Em que pese os contratempos, a diretoria permanece ativa no mercado da bola e à procura de nomes de peso para o plantel.

Alvo mais recente da diretoria, Lyanco fez 30 partidas pelo Southampton na atual temporada, somando 1.970 minutos em campo. No período, marcou um gol e deu duas assistências.