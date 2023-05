Southampton x Liverpool ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Reds voltam a campo neste domingo (28), pela última rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Southampton e Liverpool se enfrentam neste domingo (28), a partir 12h30 (de Brasília), no St. Mary's Stadium, em Southampton, pela 38ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Já sem chances de classificação direta para a Champions League 2023/24, o Liverpool está garantido em quinto lugar do Campeonato Inglês, não podendo mais ser ultrapassado pelo Brighton. Os Reds, com 66 pontos, estão invictos há 10 jogos, com sete vitórias e três empates.

Roberto Firmino, que se despediu de Anfield no último fim de semana e foi saudado pelos torcedores, entrará em campo pela 362ª e última partida neste domingo.

Do outro lado, o Southampton, já rebaixado para a segunda divisão, está na lanterna do torneio, com apenas 24 pontos. Foram seis vitórias, seis empates e 25 derrotas. Aproveitamento de 21%.

Em 117 jogos disputados entre as equipes, o Liverpool soma 61 vitórias, contra 31 do Southampton, além de 25 empates. No primeiro turno da Premier League 2022/23, os Reds venceram por 3 a 1.

Prováveis escalações

Southampton: McCarthy; Bree, Bednarek, Lyanco, Walker-Peters; Ward-Prowse, Lavia; Walcott, Alcaraz, Elyounoussi; Aribo.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Milner, Fabinho, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Diaz.

Desfalques

Southampton

Adams, Mohammed Salisu, Juan Larios e Armel Bella-Kotchap estão fora.

Liverpool

Naby Keita, Thiago Alcântara e Calvin Ramsey, lesionados, são desfalques.

Quando é?