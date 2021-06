Sorteio da Libertadores promete Palmeiras x São Paulo e gigantes argentinos para Galo

A expectativa é por confrontos de peso não apenas nas oitavas de final, mas na sequência da principal competição sul-americana

Foram definidos nesta terça-feira (1 de junho) os duelos das oitavas de final da Copa Libertadores de 2021. Além dos confrontos, os 16 clubes já conhecem todo o chaveamento até a final da competição e já é possível imaginar grandes jogos na sequência do torneio, como Choque-Rei, gigantes argentinos no caminho do Galo e até mesmo Fla-Flu.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os confrontos das oitavas de final da Libertadores, definidos em sorteio, são:

Defensa y Justicia-ARG x Flamengo

Olimpia-PAR x Internacional

Vélez Sarsfield-ARG x Barcelona-EQU

Cerro Porteño-PAR x Fluminense

Boca Juniors-ARG x Atlético-MG

River Plate-ARG x Argentinos Juniors-ARG

São Paulo x Racing-ARG

Universidad Católica-CHI x Palmeiras

Com tal chaveamento, pode-se imaginar alguns bons duelos na quartas de final, como um possível reencontro entre Flamengo e Internacional, que disputaram o título brasileiro de 2020 ponto a ponto até a última rodada. Ainda deste lado da chave, encontra-se o Fluminense e caso os dois cariocas avancem em seus jogos, teremos um Fla-Flu na semifinal da Libertadores.

Do outro lado dos confrontos, o Atlético-MG pode ter os dois gigantes argentinos no caminho até uma eventual semifinal. Nas oitavas, o Galo enfrenta o Boca Juniors e pode ter nas quartas de final o River Plate. Da mesma forma, o superclássico da Argentina entre Boca e River pode acontecer mais uma vez na competição sul-americana.

O São Paulo terá pela frente nas oitavas de final o Racing, seu rival também na fase de grupos da competição. Na fase seguinte, o Tricolor pode enfrentar o Palmeiras, que duela contra a Universidad Católica nesta primeira etapa do mata-mata. São paulinos e palmeirenses têm um histórico de confrontos no torneio, com retrospescto favorável ao time do Morumbi.

Palmeiras x São Paulo na Libertadores de 2005. Foto: MAURICIO LIMA/AFP/Getty Images

Sendo assim, a semifinal do chamado "lado direito" do chaveamento da Libertadores pode ter um confronto pesado dos paulistas São Paulo e Palmeiras contra os portenhos River Plate e Boca Juniors - ou ainda contra o Atlético-MG.

Possíveis encontros de destaque nas quartas de final da Libertadores:

Flamengo x Internacional

Boca Juniors ou Atlético-MG x River Plate

São Paulo x Palmeiras

Vale ressaltar que só saberemos como a Libertadores se desenvolverá em julho, quando a Libertadores será retomada com os confrontos das oitavas de final. Em junho, a competição será interrompiada para a disputa da Copa América de 2021, que deve ser disputada no Brasil.