Sonhando com a Copa do Mundo, Lodi pediu para ser emprestado ao Nottingham Forest

Lateral-esquerdo busca mais minutos em campo para convencer Tite; Simeone não ficou satisfeito

Confirmado como novo reforço do Nottingham Forest, da Inglaterra, Renan Lodi chega por empréstimo até junho de 2023. O Atlético de Madrid vai receber cerca de 5 milhões de euros pela operação. O lateral-esquerdo de 24 anos pediu para ser negociado com o intuito de ter mais minutos e brigar por uma vaga na Copa do Mundo do Qatar.

Antes de ser emprestado, Lodi renovou o contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2026. A situação causou certo desconforto em Simenone. O técnico argentino acreditava que, brigar por espaço no clube espanhol, seria mais vantajoso para o brasileiro. O treinador, no entanto, não se opôs ao empréstimo.

Com Alex Sandro bem cotado com Tite, a lateral-esquerda tem praticamente uma vaga em aberto. Vários jogadores foram testados por ali e Renan Lodi chegou a ser titular da posição em algum momento. O brasileiro, no entanto, perdeu espaço depois da Copa América de 2020, mas segue com as portas abertas.

No dia 9 de setembro, Tite fará a última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo. A seleção brasileira vai encarar Tunísia e Gana, em dois jogos de preparação para o Mundial do Qatar.